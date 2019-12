Ako su oni "za" ludi, nisu daleko ni oni "protiv"

90 posto učitelja ipak odbilo tu ponudu. I nije to bio bilo kakav referendum. Nije se odlučivalo samo o plaćama, povišicama, dodacima i lijepim obećanjima. Odlučivalo se o ponudi predsjednika Vlade. Bio je to, dakle, referendum o Andreju Plenkoviću. Na kojem je on neslavno propao. I kao što je HDZ rušio bivše vladajuće garniture oslanjajući se na dignitet branitelja i dignitet Domovinskog rata, sada bi mogao pasti žrtvom borbe za dignitet prosvjetara i zaposlenika u školama – reklo bi se da Tomislav Klauški uživa.