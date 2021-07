Pojma nemamo jel to virtualna ljetna sapunica iz glave Vedrane Rudan ili stvarnost, ali nije ni bitno. Serijal je zanimljiv jer blogovsko lamentiranje o hrvatskoj sadašnjosti iz rakusa bijesne 71-godišnje književnice dobiva poveznicu i pitanje – a što je dalje bilo? Uključite se u razvod i vjenčanje i nastavke koji se obećavaju. Iz aktualne epizode “Prva bračna noć”: …Legla sam i čitala poruke. „Kurvo!“ „Stara kravo!“ „Ni Manolić (1920- ) te ne bi jebao!“ „Mrziš sve što je hrvatsko!“ Koji licemjeri! A što je s gospodinom Šeksom? Zašto njemu ne šaljete poruke? On smije ispred svoje vile držati za ručicu djevu pedeset godina mlađu od sebe, malo sam i rekla? Jesu li ga mediji čerečili kao što su mene? Tko je njemu poslao poruku, Vole stari, ni Manolić te ne bi jebao? Je li Večernji objavio da se okolo govori kako je par krenuo u potragu za zamjenskim ocem svoje bebe? Taj isti Večernji mene danima dere k’o vuk kozu i sedam jarića. I Indeks šuti poput kurve oboljele od sifilisa. Tužno i žalosno. U Hrvatskoj su svi protiv žena. Mediji, političari, Crkva, mrzitelji na portalima. Jedini pravi muškarac je Fred Matić, heroj Domovinskog rata i Europskog parlamenta. On će me zaštititi od svega što je hrvatsko. Ogorčena sam kako su mediji popratili moje vjenčanje. Obrušili su se na mene samo zato jer sam se poželjela jebati s mlađim? Vedrana Rudan blog