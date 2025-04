Kako da društveni organi postanu rudimenti uz patriotsku terapiju

Ako se u Srbiji i događaju neka društvena gibanja sa završetkom na „ucija“, osim ako to nije noćna polucija, to može biti samo „involucija“, nikako revolucija, bila ona obojena ili crno-bela. Involucija u medicini znači – a to vam može potvrditi i novi mandatar – „degenerativni proces vraćanja organa na nekadašnju veličinu“, a u mojoj kuhinjskoj sociologiji i političkoj filozofiji znači vraćanje društvenih tokova na fabrička podešavanja iz 1825, što će reći na stanje permanentne pobunjenosti na nevladinoj, i stanje permanentne uzbunjenosti na vladinoj strani, između kojih zjapi vekovna zbunjenost, večita nedoumica šta se hoće, šta se može, šta treba, šta ne treba činiti. Zbog svega toga Srbija liči na večno sukobljenu Severnu Irsku, a Beograd na Belfast, doduše na barbituratima, Irci su ipak mnogo žešći. Svetislav Basara