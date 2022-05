Braća Karamazovi

Prvo, napokon sam naučila slagat one plahte na gumicu koje inače samo baciš u ormar i brzo ga zatvoriš da ne moraš gledat koliko su neuredne. Ako ste to naučili već odavno, onda znate koliko je predivno – ako niste, uložite par minuta vremena u Youtube tutoriale i promijenite si život. Druga produktivna stvar je to da sam napokon dovršila svoju treću knjigu – što možda zvuči kao važnija stvar od uredno složene plahte, ali meni (skoro da i) nije. Znam da objektivno je, ali plahte me trenutno previše vesele… A link? (Tražite sami.) Andrea Andrassy, uvijek korisna i mudra.