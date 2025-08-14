Pa se ti probaj organizirat
Basara: Odnos slabosti
Dok se mi ovde bavimo kuhinjskim političkim filozofijama i faktualnim i kontrafaktualnim istorijama, po ulicama srbskih varoši i kasaba besne ulične borbe, prava itnifada, lete jaja i flaše smrznute vode, padne tu poneki kamičak, a mogu se videti i pajseri. N. N. majke protestne invencije misle da se jedna (ponekad i previše) opipljiva politika i jedna organizovana samovolja – kakve su da su – mogu „pobediti“ spiskovima lepih želja i neorganizovanim voluntarizmom. U toj stvari greše. Tako neće „pobediti“. Ali to ne znači da će „pobediti“ Visoka (mladoženjina) strana u smislu u kome Visoko Mesto očekuje da pobedi. Najtačnije bi bilo reći: svi će izgubiti. Država je nesavršeni mehanizam za usklađivanje društvenih sila, kojih ima tušta i tma, ne samo dve kao u našem slučaju. Ako neka od tih sila prigrabi više uticaja nego što ima realne snage, onda slede pičvajzi. Svetislav Basara