U svakom slučaju bi trebala nestati

O ekološkoj katastrofi u Lici premijer je rekao: “Vlada nije napravila problem, kakve veze mi imamo s tim? Riječ je o pojedincima koji će za to odgovarati, kakve veze imamo s njima? Nikakve!”

Državna vlast nema ništa s tim što je dio državnoga teritorija pretvoren u toksično đubrište? Državna vlast nema ništa s trovanjem državnog tla? Na prvu se iskaz može činiti idiotskim, no riječ je o drugoj vrsti mentalnoga i moralnog defekta: Andrej se Plenković razbolio od bezgrešnosti. Predugim boravkom na vlasti razvio je naviku da se kao dionik pojavljuje isključivo u trijumfima. Pošto mu ni jedno sranje ne može ići na dušu, svaki mu prigovor ide na nerve.

U nekom trenutku vladar je odlučio da ne živi u ovoj zemlji, već nad njom. Zašto bi hrvatski premijer znao kako se živi u Hrvatskoj? On je uz Hrvatsku vezan samo utoliko što je tiranizira. Sa svojom vladajućom bandom on stvara stvarnost, ali ne participira u njoj. A ta je stvarnost takva da se svatko njome mora osjetiti okuženim.Viktor Ivančić za Novosti