Šta ima kod tebe, komšija?

U obilju sumanutih ideja na temu kako strmopizditi nekog od srpskih tirjana – naravno, bez po muke i bez mrdanja dupetom – jedna od najimbecilnijih je ideja da će „podrška“ ove ili one ugledne ličnosti (ovoj ili onoj stranci) dovesti do stampeda glasača na birališta. Evo zašto je ta ideja imbecilna. Očekivati da će ugled – ponekad i „ugled“ – ove ili one ličnosti namaći glasove u zemlji u kojoj je – idemo hronološkim redom – Branku Radičeviću, zvanično najvećem srpskom pesniku, zabranjen ulaz u Srbiju „da ne bi kvario omladinu“ (Branko nikada na tlo Srbije nije kročio), u kojoj je jedini srpski filozof evropske reputacije Brana Petronijević umro u bedi, a obnovitelj srpskog jezika i tvorac književnog stila Slobodan Jovanović u izgnanstvu, u kome umalo nije umro i najveći srpski pisac (ako ne računamo uvoznog Andrića) Miloš Crnjanski, vaistinu je imbecilno. Kako iz priloženog vidimo, biti u Srbiji ugledan (s razlogom) pre je opasnost po život nego politički kapital… piše Svetislav Basara zašto spomenik Stefanu Nemanji ipak ne treba premjestiti u Marinkovu baru.