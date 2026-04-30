Danas (12:00)

Ne veruj političaru ni kad izbore dobije

Basara: Pobeda Pere Mađara

Ne mogu garantovati za tačnost informacije, ali osnovano pretpostavljam da će se u postprazničnim brojevima opozicionih glasila pojaviti naslov „Treba nam Mađar“, kao što su se svojevremeno pojavljivali pobednički naslovi „Treba nam Krivokapić“ i „Treba nam Stanivuković“. Šta, dakle, ja kažem: treba li nam Mađar? I da i ne. S jedne strane ne bi bilo zgoreg da se na srpskoj histeričnoj političkoj sceni pojavi politička figura koja politiku ne bistri po beogradskih kafićima i televizorima, nego predvodi dobro organizovanu stranku i svakodnevno radi na terenu, sa druge opet strane ne vidim šta bi srpski Peter Mađar – nazovimo ga Pera Srbin – kvalitativno promenio ako bi bio slika i prilika Pere Mađara. Biće izgleda s Perom Mađarom kao s Donaldom Trampom. Samo na „manjoj skali“. Svi su jedva čekali da Donald pobedi, a Donald je svakog ponaosob zajebao. S tom razlikom što su Mađarovi zajeb kapaciteti mnogo manji, mada ih nipošto ne treba potcenjivati. Svetislav Basara


Nedjelja (22:00)

Kako do ustaljenog ritma i tri obroka dnevno bez kredita

Andrassy: Za zdravlje je najpametnije da samo budete zdravi (ili barem u zatvoru)

Dok čekate vrt i tražite aferu koja vam najbolje odgovara, zbog zdravlja je pametno i da riješite stambeno pitanje, što možete napravit na barem tri načina. Prvi je da jednostavno kupite kuću ili stan, druga opcija je da racionalizirate vlastite želje, pozdrave i apetite, a tu vam može pomoć ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić – mladima je dovoljan stan od 18 kvadrata, kaže, toliko otprilike ima i njegov ured, pa umjesto da obijesno tražite odvojeni prostor za spavanje, kuhanje i mokrenje, suzdržite se i stisnite u manji prostor. Treća opcija je najpametnija i najbliža Kolindinih 8000 eura – jednostavno ukradite novac, opet imamo nekoliko kvalitetnih rješenja. Možete iz jednog od 88 sportskih saveza u Hrvatskoj, odnosno iz jednog od 84 jer su neki već zauzeti. Andrea Andrassy za Miss7

Nedjelja (18:00)

I još izabrati dan kad ne pada kiša

Beck: Došli smo Bajsom do Mjeseca, ali na njemu smo i ostali, na tamnoj strani

Ako je u 8 mjeseci bilo 540.000 posudbi, to je dnevno prosječno 2250 posudbi, dakle svaki bicikl samo jednom, a svaki osmi još jednom. Bajs je uveden prije 8 mjeseci, to jest 240 dana, što znači da se dnevno javnim biciklima prešlo 4166 km. Budući da ih ima 2000, to je bijednih 2 kilometra dnevno po biciklu. Ako se biciklira 10 km/h, svaki je bicikl korišten 15 minuta dnevno, a ostalih 23 sata i 45 minuta čeka. Matematika potvrđuje ono što vidimo, da se mnogi bicikli uopće ne koriste jer su punktovi loše izabrani, dok se na frekventnijim postajama koriste rijetko i za kraće vožnje, a i u tome sudjeluje samo manji broj registriranih korisnika. Bicikl po definiciji služi mladima, zdravima i besposlenima, pa se njime, prema vlastitom priznanju, ne koristi ni gradonačelnik, nego s jedne obveze na drugu ide službenom limuzinom kojom upravlja vozač; na koncu, oni koji su se već odlučili za