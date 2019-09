Snalaženje u vremenu

Emil Tedeschi voli košarku i rock muziku, on voli uglavnom ono što su voljeli mladi u vrijeme kada je i on bio mlad. I to je, naravno, u redu. Lijepo je imati svoj košarkaški klub, ulagati u njega novce, lijepo je imati i svoj glazbeni radio, i povremeno raditi kao disk džokej. Ali to s društvenim vrijednostima nema baš nikakve veze. I to nije ulaganje u društvene vrijednosti – piše Jergović o nedavnom Tedeschijevom govoru, kojeg podržava, ali poziva da iza svojih riječi stane s onim što je u stanju dati, a to je novac.