Ludokošuljaši

Svi su se digli na noge kad je Kolinda Grabar Kitarović završila s jednosatnim izlaganjem svog programa. Bili su sretni što je napokon gotovo. Bilo je to neispirativno, dosadno, namješteno, neautentično. I dok se Kolinda sjetila spomenuti Franju Tuđmana tek u 55. minuti govora, više nikome nije bilo do pljeska. Najveći aplauz Kolinda je dobila kad je spomenula da će biti “vaša” predsjednica, govoreći o svim Hrvatima, ali obraćajući se zapravo svojim HDZ-ovcima. Najslabiji aplauz dobila je na obećanju kako će biti “glas protiv korupcije”. Bila je to naprosto kriva poruka za krivu publiku – piše Tomislav Klauški koji je jedina isprika zašto ovo prenosimo.