Sjaše Marinela da bi uzjahala - Arijela

Višemesečni protesti i kontraprotesti, sve te opozicione čete u napadu i vladajuće brigade u odbrani, jesu nekakvi događaji, ali nisu politički. I još zadugo neće biti. A evo zašto, što reko Blic. Zato što je parapolitičkoj nacionalnoj i državnoj priči – koja je na snazi od 1986 – istekao rok trajanja. Višekratno sam to ovde džaba okrečio. To je kao s latinoameričkim sapunicama, s kojima, inače, naša nacionalna motivaciona priča ima dosta sličnosti. Ovako to ide. U početku serija privuče ogromnu pažnju, ulice se prazne u vreme emitovanja epizoda, da bi posle 1.876. epizode Marinelinih srceparateonih ljubavnih jada i divovskih borbi s preprekama koje joj postavljaju zli i zavidljivi ljudi gledanost spala na nulu. U takvim situacijama serijalni producenti pribegavaju „pakovanju“ nove serije. Dramaturgija ostaje manje-više ista – zašto menjati dobitnu kombinaciju – samo što umesto Marinele na scenu istrčava Arijela. Svetislav Basara.