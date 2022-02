Prosto ko pasulj

Većini nas je nepojmljivo da će u tako povezanom i umreženom svijetu, usred Europe u ovom stoljeću jedna država izvršiti klasičnu agresiju na drugu državu – tenkovima, padobrancima, helikopterima… Po scenariju kako se to radilo u Drugom svjetskom ratu. Opuštene nakon pada Hladnog rata, opterećene političkom korektnošću i željom političara da se samo svide glasačima narednih izbora, europske države su redom smanjivale svoje vojne potencije. U jutro kada je rat počeo vjerojatno su sva vojna zapovjedništva po Europi gledala popise opreme i tražila da se što više toga na brzinu stavi u funkciju. Zapadni svijet je bio naivan. To što ste dobri, dragi, demokratski orijentirani – to ne znači da su svi oko vas takvi. To što vi imate dobre namjere, ne znači da ih ima država do vas. Goran Vojković za Index.