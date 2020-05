Ne može nam niko ništa, ali su nam svi krivi

išta nije važnije od ljudskih života i u vremenima teških ugroza, kakove su nemilosrdno zadesile naš Zagreb, valja primarno razmišljati o pomoći ljudima s kojima dijelimo isti zrak i nebo. Premda se to, nažalost, i ne čini uvijek baš tako, vjerojatno svi odreda dijelimo i ljubav prema tom gradu koji nas udomljuje i sada nas svojim izranjavanim segmentima treba više no ikada. No kako po recentnim potresnim nevoljama pomoć trebaju živi i potrebiti, trebaju je i naši mrtvi, koji, dakako, ne pitaju i ne mole, no njihova posljednja počivališta na svim gradskim grobljima vape i bez riječi. Danas ćemo se tako posvetiti nečemu što osvrt itekako zaslužuje. Onomu što svojom ljepotom i dostojanstvenošću već stotinu godina mami uzdahe i čini nas, čak i u trenucima kada nam se čini da za to više nemamo nit jednog razloga, ponosnima – piše u uvodu Zrinka Paladino za Telegram.