Sloboda likovnog izražavanja

Ne znam hoće li nas razvoj umjetne inteligencije dovesti do sudnjeg dana i kako će taj sudnji dan uopće izgledati ako dođe do njega. Možda će nas računala jedne noći pregaziti kao u seriji Battlestar Galactica. Koji god – bilo optimističan, bilo pesimističan – scenarij da je ispred nas, do njega vjerojatno imamo još puno vremena. Pojava džepnog računala nije unijela veliku promjenu u naš obrazovni sustav, kao što je nije unijela ni pojava računala, interneta, YouTubea i MIT OpenCourseWarea, pa vjerojatno neku promjenu u njega neće unijeti ni jezični modeli poput ChatGPT-ja. Dobar obrazovni sustav sastoji se od dvije komponente koje se nadopunjuju. Prva komponenta je ‘što’ i ‘zašto’, a druga komponenta je ‘kako’. Upravo bi potonja trebala doživjeti značajnu promjenu jer na nju tehnološke promjene mogu najviše utjecati, kaže profesor s FER-a Dario Bojanjac za Tportal.