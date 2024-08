Rudarsko-kemijska rekla-kazala pitanja

Mlade obitelji i pojedinci moći će kupovati stanove po priuštivoj cijeni kvadrata. Dok se ne odluče za kupnju nekretnine, imat će mogućnost biranja podstanarskog smještaja, opet po priuštivoj cijeni. A umirovljenici i starije osobe imat će bitno kvalitetniji život i položaj u društvu. To proizlazi iz najave premijera Andreja Plenkovića s posljednje sjednice Vlade prije ljetnog odmora. Kad se tome pridodaju globalne najave poput skraćenog radnog tjedna i umjetne inteligencije koja će nam olakšati poslove, ispada da smo na korak do utopije. Političko i tehnološko pumpanje optimizma da smo na korak do idealnog, jedan je od razloga što kod mlađih generacija izrazito raste broj anksioznih, depresivnih i kako se to već stručno kaže, ljudi. I što je tako mnogo onih koji su u sudaru sa stvarnošću izgubili ambicije. Miodrag Šajatović za Lider.