Sasvim pristojno

Prosvjedi slavonskih svinjogojaca, onako kako su ih sami prosvjednici bili u stanju objasniti, tiču se tradicije. Njihova je tradicija prekršena zbog pojave afričke svinjske kuge i zbog europskih procedura njezina obuzdavanja. A tradicija se, kako su to u više navrata svinjogojci obrazložili, sastoji od “klanja svinja po seoskim dvorištima”. Pobunjenici od Vlade traže da im pošalje veterinare, koji će pregledati njihove svinje, ustanoviti da nisu kužne, a oni će ih onda klati. Svinje, ne i veterinare. S vremenom, međutim, kako pobuna traje, začuli su se glasovi skeptika. Oni nisu doveli u pitanja tradiciju, nego su u pitanje doveli kompetencije njezinih zagovornika. Jesu li ti ljudi, doista, svinjogojci? Umiju li stručno klati? Svinjogojci, očito, nisu. Za to vrijeme oni su blokirali pojedine granične prelaze, traktorima su otežali promet na nekim cestama, zaprijetili su blokadom cijele Hrvatske. Imaju li na to pravo? Kao i kod šatoraša 2014. godine,njima se također čini da demokratskim putem ne mogu osvojiti vlast. Tako da su odmah na početku upriličili performans spaljivanja članskih kartica Hrvatske demokratske zajednice. Time su pripadnici svinjogojske frakcije demonstrirali nešto što je veoma važno: iskazali su pripadnost jednoj određenoj tradiciji. Spaljujući članske iskaznice HDZ-a, oni Andreju Plenkoviću žele pokazati nešto što on jako dobro zna i od čega svih ovih godina strepi, da su oni taj pravi HDZ. Miljenko Jergović u najzanimljivijem tekstu dosad (barem otkad ga čitamo).