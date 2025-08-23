AI nam treba da nam kaže šta odavno znamo
Basara: Vidovdan i časni Chat GPT
Veštačkoj inteligenciji postavio sam sledeće pitanje: „Da li su višemesečni protestni nemiri u Srbiji kriza ili odlaganje krize?“ Sad gledajte šta je AI odgovorila – i ispunila me ponosom jer je odgovor pokazao da Chat GPT, iako raspolaže s mnogo više podataka, iako je mnogo mlađa od mene – u mnogim stvarima misli maltene isto kao moja neznatnost. “Ako posmatramo kratkoročno, oni jesu kriza; izraženi sukobi, nasilje na ulicama, destabilizacija institucija jesu pokazatelj ozbiljne društvene pukotine.“
„Ali ako se posmatra dugoročno“ – reče Chat GPT, a ja poskočih od sreće jer najbolje volim dugoročna posmatranja – „protesti i nemiri su često samo ventil i odlaganje istinske, sistemske krize. Ljudi izbace nezadovoljstvo, režim (ili struktura vlasti) preživi još neko vreme, ali se suštinski problemi, nefunkcionalnost institucija, socijalna nepravda i duboke podele ne rešavaju.“
„Drugim rečima“ – nastavila je AI – „nemiri u Srbiji često imaju katarzičnu funkciju, deluju kao ispušni ventil, pa se prava kriza prolongira, ali kako se ništa dubinski ne menja, ona se samo gomila i vraća još snažnija.“ Pa jebote, pomislih – ovoga puta s ponosom – zar moja neznatnost ne piše (i govori) manje-više ovo isto, i to već – koliko – najmanje 25 godina… Svetislav Basara čuo je što je htio…