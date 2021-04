Serija proizvodi mnoge utiske

Način na koji bosanskohercegovačke i crnogorske vlasti hendlaju epidemiju duboko je u zoni krivične odgovornosti. Imam jednostavno pitanje za vas: mislite li, zaista, da bi se u Titovoj Jugoslaviji zaraza ovako proširila, da bi bilo ovoliko mrtvih? Mislite li, zaista, da ne bi bilo vakcina i da bi vakcinacija ovako traljavo, brzinom puža na samrti, išla? Svi znamo odgovor i svi znamo zašto. Ljudi se bune jer im ne daju u kafanu, zato što pravilno detektuju da pitanje njihovog meraka ne bi smjelo biti pitanje kojim se bavi država. Ali demokratska pravna država, dragi moji, jednako kao i totalitarna država, ima tendenciju da uređuje svaki segment života – da ništa, pa ni vaš merak, ni vaš seksualni život, ni način na koji ćete umrijeti i biti pokopani, ne ostaje izvan pravne regulative. Čitav vaš život je pod ingerencijom i nadzorom neke institucije. To vam, dragi moji, premda vam niko nije rekao niti vas o tome pitao, ide sa „društvom znanja“, „društvom izvrsnosti“, „tehnološkim napretkom“, „ekspertima“ i NVO sektorom, kao ekskluzivnom formacijom za sprovedbu policiranja. To vam se, dragi moji, zove biopolitika. Eto: sve ste to dobili, a samo ste htjeli vjeru, naciju i državu. Sačuvaj me Bože od onoga što želim… piše Andrej Nikolaidis za Zurnal.info.