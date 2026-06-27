Ajmo svi koji još nismo na moru

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Bazen Šalata ponovno otvoren: Vikend donosi besplatan ulaz na sva gradska kupališta
U temeljitu obnovu sustava filtracije vode uloženo je gotovo 750 tisuća eura. Zbog aktualnog toplinskog vala, Grad Zagreb i Ustanova Upravljanje sportskim objektima osigurali su besplatan ulaz na sve gradske bazene (Šalata, Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec) tijekom nadolazećeg vikenda, od petka do nedjelje. Istovremeno, radovi na dugoočekivanom bazenskom kompleksu u Španskom, investiciji vrijednoj 34 milijuna eura, ušli su u završnu fazu, no rok završetka je privremeno produljen zbog tehničkih okolnosti. Bauštela