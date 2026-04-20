Hvala BBC-u i nekim rentijerima, neka vam naš BDP oprosti
BBC: Ove turističke destinacije su kao Hrvatska, ali jeftinije
Analiza udruge ABTA pokazuje da britanski turisti sve više napuštaju klasične pakete u potrazi za autentičnošću i nižim cijenama. Uslijed rasta troškova života i geopolitičkih nesigurnosti, fokus se seli na Crnu Goru i Albaniju, baltičke zemlje i sjever Španjolske. Kao prednosti se ističu cjenovna povoljnost u slučaju naših susjeda na Jadranu, hladnija klima kada govore o sjeveru Europe te manje masivnog turizma te dobre gastronomije u slučaju pojedinih regija Španjolske. Trend putovanja vlakom i istraživanja nepoznatih zemalja postaje prioritet, dok cijena ostaje ključni faktor pri odabiru destinacije. Index, BBC