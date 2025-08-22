Lijepa reklama
Prevara na Jadranu: Nijemci platili luksuz, dobili zapuštenu kuću s plijesni
Njemačka obitelj Hermel platila je 2500 eura za kuću za odmor u Hrvatskoj, no umjesto luksuza dočekala ih je plijesan, polomljene pločice, opasan bazen i svjetla koja vise sa žica. U dvorištu su naišli čak i na iskorišteni kondom. Agencija ih je u početku odbila, pa su morali unajmiti novu kuću za dodatnih 2600 eura. Nakon pritužbi i pravne pomoći, početkom srpnja agencija im se ipak ispričala i vratila novac. Dnevnik, Stern