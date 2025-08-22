Lijepa reklama

Cijene im se po danu kreću od 70 eura pa sve do 300, a bukirani su i po par mjeseci unaprijed. Od vlasnika uglavnom ne zahtijevaju puno: tek lijepu zemlju, lijepi pogled i čisti zrak. Jedno od takvih zemljišta nalazi se u Gornjim Čehima, u Zagrebu. Ima oko 4000 m2, podijeljeno je na tri dijela od kojih svaki ima svoju sjenicu i radi kao ludo. Osim sjenice i roštilja, nudi struju, vodu, WC i tuš, podno grijanje sjenice, tobogane, parking…, a ako želite – pomoći će vam i s organizacijom napuhanaca za klince. Cijena se po danu, ovisno je li preko tjedna ili vikenda, kreće od 180 do 240 eura. Haus