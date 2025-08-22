Samo nemoj s japankama u brda i ljutiti zaštitare i siguran si
Hrvatska – najsigurnija avantura na Mediteranu za turiste
Iako mediji ljeti često naglašavaju incidente s turistima, od tučnjava zaštitara do preplaćenih vožnji taksijem, Hrvatska je i dalje među najsigurnijim svjetskim destinacijama. Stručnjaci poput Damira Krešića i Gorana Rihelja ističu da ozbiljni incidenti jedva prelaze razinu statističke pogreške, dok infrastruktura, HGSS i policijska suradnja osiguravaju visoku razinu zaštite gostiju. Najveći izazovi ostaju kontrola adrenalinskih sportova i bolja komunikacija institucija, no ukupna sigurnosna slika Hrvatske i dalje je jedna od ključnih prednosti na turističkom tržištu. DW