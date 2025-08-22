Samo nemoj s japankama u brda i ljutiti zaštitare i siguran si

Sigurnosni stručnjak mišljenja je da bi trebalo napisati Strategiju o nacionalnoj sigurnosti u kojoj bi se onda jasno moglo razlučiti koje su ovlasti predsjednika, a koje premijera i ministra obrane: “Ovaj sukob je čisto dnevno politički. Tko koristi gliser, tko koristi helikopter… Ta pitanja su bitna samo u pogledu sigurnosti štićene osobe da sigurno dođe s točke A na točku B”. Kritizirao je i pristup kupovine, poput Rafalea, koji su kupljeni samo da se pokaže da se nešto kupuje i da se pritom uzme provizija, kaže. “Danas dron baca bombu s udaljenosti i od nekoliko stotina kilometara. Ovaj “nesretni Rafale kada ide na pistu”, kaže Kalinić za N1, “mora iz hangara proći ispod nadvožnjaka, ispod tog nadvožnjaka ga praćkom može gađati tko god hoće. Naša protuzračna obrana ga ne može zaštititi.