Europski turizam u 2026. raste zahvaljujući dalekim tržištima i većoj potrošnji, popularnost raste kod Kineza i Indijaca - Monitor.hr
Jučer (19:00)

Više troše, manje se guraju

Europski turizam u 2026. raste zahvaljujući dalekim tržištima i većoj potrošnji, popularnost raste kod Kineza i Indijaca

Prema izvješću European Travel Commission (ETC), europski turizam će u 2026. porasti oko šest posto u dolascima, uz snažniji rast s dalekih tržišta (devet posto), osobito iz Kine i Indije (28 posto). Iz SAD-a se očekuje umjereniji rast od oko četiri posto. Potrošnja turista nastavlja rasti brže od dolazaka, a jača i interes za putovanja izvan glavne sezone. Sjeverna i srednja Europa bilježe snažnije relativne poraste, dok popularne mediteranske zemlje zadržavaju stabilne rezultate. Turisti sve više traže “vrijednost za novac” i kraće boravke. Lider


22.08.2025. (20:00)

Lijepa reklama

Prevara na Jadranu: Nijemci platili luksuz, dobili zapuštenu kuću s plijesni

Njemačka obitelj Hermel platila je 2500 eura za kuću za odmor u Hrvatskoj, no umjesto luksuza dočekala ih je plijesan, polomljene pločice, opasan bazen i svjetla koja vise sa žica. U dvorištu su naišli čak i na iskorišteni kondom. Agencija ih je u početku odbila, pa su morali unajmiti novu kuću za dodatnih 2600 eura. Nakon pritužbi i pravne pomoći, početkom srpnja agencija im se ipak ispričala i vratila novac. Dnevnik, Stern

22.08.2025. (10:00)

Samo nemoj s japankama u brda i ljutiti zaštitare i siguran si

Hrvatska – najsigurnija avantura na Mediteranu za turiste

Iako mediji ljeti često naglašavaju incidente s turistima, od tučnjava zaštitara do preplaćenih vožnji taksijem, Hrvatska je i dalje među najsigurnijim svjetskim destinacijama. Stručnjaci poput Damira Krešića i Gorana Rihelja ističu da ozbiljni incidenti jedva prelaze razinu statističke pogreške, dok infrastruktura, HGSS i policijska suradnja osiguravaju visoku razinu zaštite gostiju. Najveći izazovi ostaju kontrola adrenalinskih sportova i bolja komunikacija institucija, no ukupna sigurnosna slika Hrvatske i dalje je jedna od ključnih prednosti na turističkom tržištu. DW

03.07.2025. (13:00)

Više će platiti ono što im više vrijedi

Turisti kod nas potroše dnevno 170 eura, a u Italiji i Španjolskoj 250 eura

Iako brojke turista variraju, a svibanj je podbacio, hrvatski turizam u lipnju bilježi snažan oporavak. No pravi izazov nije broj noćenja, već potrošnja – strani gosti u Hrvatskoj dnevno troše oko 170 eura, dok u Italiji i Španjolskoj troše 250, a u Portugalu i do 400 eura. Cijene u Hrvatskoj rastu brže nego kvaliteta, osobito u restoranima, što smanjuje konkurentnost. Struktura smještaja s dominacijom privatnog najma dodatno ograničava rast prihoda i dodane vrijednosti. Potrošnja raste nominalno, ali realno stagnira ili opada. Poslovni

29.04.2025. (18:00)

Škrti furešti, rasipni Hrvati

Turistički promet 2024.: Hrvati troše više vani, stranci sve škrti u Hrvatskoj

Prošle godine potrošnja stranih turista u Hrvatskoj gotovo je stagnirala (+2,66 %), dok su Hrvati u inozemstvu trošili 32,9 % više, najviše u BiH i Sloveniji. Prihodi od ključnih tržišta (Njemačka, Austrija, Slovenija) pali su, a rast potrošnje bilježe Australci, Mađari i Francuzi. Suficit u turističkoj razmjeni smanjen je za 1,4 %. I dok su strani gosti stegnuli remen zbog visokih cijena, Hrvati su otkrili čari dalekih destinacija poput SAD-a i Kine. tportal

25.09.2024. (16:00)

Avanturisti s Wi-Fi-jem i eko-kartom

Turisti budućnosti će koristiti tehnologiju, birati održivost i tražiti jedinstvena iskustva

Do 2040. broj globalnih putovanja dosegnut će 2,4 milijarde, potaknut rastom srednje klase, posebno iz Kine, Indije i Brazila. Tehnološke inovacije poput umjetne inteligencije i virtualne stvarnosti mijenjat će turistička iskustva, dok će održivost postati imperativ. Hrvatska mora ulagati u infrastrukturu i promicati regionalnu suradnju kako bi ostala konkurentna. Diversifikacija tržišta i prilagodba turističke ponude ključni su za privlačenje novih generacija globalnih putnika. Lider

21.09.2024. (00:00)

Po roamingu se turist poznaje

Posjećenost je možda ove sezone manja, ali roaming se koristi više – možda zbog digitalnih nomada i strane radne snage

Iako službene turističke statistike pokazuju manju posjećenost Hrvatske ovog ljeta, alternativni pokazatelji poput broja roaming korisnika telekom mreža sugeriraju suprotno. Sva tri glavna operatora – HT, A1 i Telemach – zabilježila su porast broja stranih korisnika za oko 10% u odnosu na prošlu godinu. Najviše roaming korisnika dolazilo je iz Njemačke, Slovenije, Poljske i Italije. Stručnjaci smatraju da je povećanje dijelom posljedica povoljnijih roaming cijena, ali i prisutnosti digitalnih nomada, strane radne snage te neprijavljenih turista. Lider

22.08.2024. (19:00)

Sunce, more, otoci i pokoji klub

Gdje se mladi turisti kod nas mogu zabaviti? Dok većina traži adrenalin, neki samo žele dobar provod s prijateljima – nije važno gdje

Među mladim turistima postoje dva zamjetljiva različita trenda: putuje se radi istraživanja novih destinacija, u tom slučaju u manjim skupinama ili sami, te radi zabave. Oni koji traže zabavu ograničeni su na nekoliko destinacija. Najpopularnije party okupljalište je svakako Zrće, dok se u nekim drugim mjestima, poput Zadra, neće baš veselo dočekivati jutro. Važan obol ponudi, barem za domaću mladež, daju i ljetne fešte. Za razliku od Zadra, Šibenik je stekao status destinacije za one željne glazbenih poslastica, pa nije rijetko da se u Krešimirov grad stiže upravo radi koncerata. Danas mladi traže doživljaj, to neko iskustvo koje će ponijeti sa sobom doma. Preko dana su to većinom adrenalinski sportovi ili samo uživanje u moru i u ovom lijepom pogledu. Navečer, kad se valovi utišaju, onda se pojača muzika – kaže djelatnica u marketingu koncesionara plaže. HRT

13.07.2024. (23:00)

Aktivan odmor

Turisti koji se tijekom posjeta Kopenhagenu odluče sudjelovati u ekološkim aktivnostima, bit će nagrađeni besplatnom hranom i ostalim pogodnostima

U sklopu probne incijative CopenPay, koja počinje 15. srpnja, posjetiteljima kao i stanovnicima glavnog grada Danske, 24 lokalne atrakcije ponudit će različite nagrade, dokažu li da su sudjelovali u zelenim akcijama poput skupljanja smeća, odabira javnog prijevoza ili pak bicikla za vožnju po gradu. U zamjenu za svoje okolišno obazrive postupke, posjetitelji atrakcija moći će zatražiti besplatan ručak, kavu, čašu vina pa čak i unajmiti kajak za plovidbu, piše BBC. Poslovni

30.05.2024. (01:00)

Prvaci i centar svijeta

Hrvatska kultura u očima stranaca: šahovnica, nogomet, neovisnost, moda, dobra kuhinja, obitelj…

Iako se Hrvatska nalazi u dijelu svijeta gdje se jezici isprepliću, a velik dio povijesti dijeli, kultura je ta koja razdvaja Hrvate od naše slavenske braće. Sinonim za nas je naša crveno-bijela šahovnica, nogomet nam je sveprisutan, a poznati smo im i po borbenosti, prije svega za našu samostalnost. Razlikuju nas od Srba (po ponašanju), vrlo smo modno osviješteni, samopouzdani smo, ali ne i arogantni, a imamo i ukusnu domaću kuhinju. Iako smo mala država, stranci primijećuju našu raznolikost od regije do regije. Obitelj nam je na prvom mjestu, a smatraju da smo u svojevrsnoj krizi identiteta, jer smo civilizirana država poput onih u srednjoj Europi, iako imamo nešto kaosa naslijeđenog s Balkana. The Culture Trip

03.04.2024. (10:00)

Možda je to plan da se smanji prekomjerni turizam?

Hrvatska postaje preskupa destinacija za turiste, cijene nekih vrsta smještaja veće nego u Francuskoj i Španjolskoj

Koliko god njihove vile s bazenima bile lijepe i atraktivne, hrvatski iznajmljivači i ove godine bi mogli ostati neugodno iznenađeni kad im one usred sezone ostanu bez gostiju jer su, kao i lani, opet nabili cijene. To će im ove godine još manje prolaziti, jer prošla su vremena pandemije u kojima je Hrvatska zbog nedostatka letova bila prometno dostupnija, i naši su se konkurenti ne samo oporavili nakon perioda pandemije, nego su i u prodajnim politikama postali značajno konkurentniji i povoljniji, shvativši da jedino tako mogu biti uspješni. Lani je Hrvatska imala najslabiji rast prometa u tim objektima u odnosu na konkurente, od kojih se izdvaja po tome što mi imamo čak 93 posto udjela od stranih gostiju, dok Italija i Španjolska žive i od domaćih, i to više od 40 posto. Jutarnji