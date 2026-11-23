Plutajuća obećanja
Beck: Sidrene cijene i sidrena obećanja
Sjećate se što ste radili 2. svibnja 2025? A 10. rujna 2026? Ni ja, ali to su datumi koje je u Hrvatskoj vlada odredila za kraj povijesti – ili njezin početak, kako se već gleda. Barem ekonomske povijesti, jer su cijene roba i usluga tih datuma postale od 17. 11. 2026. bazne cijene, i sva se poskupljenja mjere od tada. Zašto baš ti dani, a ne recimo datum uvođenja eura, kad je grincajg na placu stajao 2 kune, a sada je 2 eura? Ili zašto ne 17. 11. 1996. kada je kilogram bijelog pilećeg mesa stajao 14 kuna, a litra benzina 1 njemačku marku? Ili, zašto su prodavači i pružatelji usluga dužni isticati sidrene cijene, a političari nisu dužni isticati sidrena obećanja? Pita se za Večernji list Boris Beck. (i za Narod).