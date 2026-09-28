Stanova premalo, a prostora za šetnju previše
Beck: Za širenje pješačkih zona u Zagrebu nedostaje ključno – pješak
Ako pogledate fotografije Ilice ili Trga bana Jelačića iz 70-ih i 80-ih primijetit ćete da je na njima mnogo više ljudi nego danas. Centar Zagreba bio je pun raznovrsnih dućana i robnih kuća, obrtnici u svakom haustoru, redakcije, uredi, tvrtke, na tržnici je vrilo, mogli ste ondje promijeniti valutu, popraviti auto, čak i platiti za seks pred Varteksom. Ali sad nemate razloga ići onamo: obrtnici su nestali, zjape prazni lokali, trgovine su rijetke i skupe, redakcije su izvan grada, firme u poslovnoj četvrti, tržnica je propala – u centru cvatu jedino kafići, pekare, fast food i poneki restoran, piše Boris Beck za Večernji list.
Svi europski gradovi muku muče s propašću svojih središta: stanovnici su im ostarjeli, djece nema, kupce su odvukli trgovački centri u predgrađe, poslovanje je virtualno, i jedina je opcija otvarati ugostiteljske lokale i hostele kako bi turisti fingirali život – upravo kako se zbiva u Zagrebu. Predložene zagrebačke pješačke zone nemaju ni ekonomsku ni političku dimenziju, niti im je namjera uvećanje demokracije; ogoljela na ekološku funkciju, iscrpljuju se u sadnji drveća, a u konačnici samo potiču konzumaciju jela i pića, uz trivijalno tračanje konzumenata i egzibicionističko pokazivanje poznatih. Cijeli tekst na Narodu