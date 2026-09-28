Stanova premalo, a prostora za šetnju previše

“Tko će jesti lički krumpir ako govorimo o ekološkom terorizmu, otrovano, zatrovano…”, zaključio je premijer, veselo se obraćajući konobaru koji im je servirao zamaman obrok: „Što jedemo?“

„Na meniju je medvjeđa šapa i lički krumpir“, ravnodušno je kelner bacio tanjure na stol, na što su Capak, Jandroković i Glavinić problijedjeli. Uto je premijeru zazvonio telefon, a kako je to bila Ursula von der Leyen, zaboravio je na sustolnike, što su oni iskoristili za bijeg.

Neočekivano, kad je završio, obratio mu se krumpir sa zamolbom da ga ne pojede. Plenković je već stavio ubrus u krilo i zgrabio nož i vilicu, pa mu ta smetnja nije odgovarala. Ovdje nemamo mjesta da prenesemo cijeli razgovor, koji se otegnuo do mraka, ali krumpir je molio da se otpad ne sanira, da se vječne kemikalije i teški metali puste da i dalje otječu u podzemne vode jer se tamo dogodilo evolucijsko čudo: ta zagonetna smjesa postala je nalik primordijalnoj juhi, a kako se njome zalijevaju vrtovi, voće i povrće je naglo razvilo razum i govor.

Mogla bi to biti nova atrakcija za Liku, ljudi bi dolazili iz cijelog svijeta i razgovarali s njezinim inteligentnim plodovima. Boris Beck za Večernji (i za Narod)