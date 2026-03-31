Sad znaš zašto ih moraš skupit sve

Niantic Spatial koristi bazu od 30 milijardi fotografija i lokacijskih podataka prikupljenih od igrača Pokémon Go aplikacije za razvoj preciznog modela svijeta. Dok GPS u urbanim “kanjonima” griješi i do 50 metara, ovaj sustav vizualnog pozicioniranja omogućuje robotima tvrtke Coco Robotics snalaženje unutar nekoliko centimetara. Pomoću snimaka zgrada i znamenitosti, dostavni roboti u SAD-u i Europi izbjegavaju gubljenje signala. Cilj je stvoriti “živu kartu” kojom strojevi razumiju prostor jednako dobro kao ljudi, pretvarajući godine lova na Pokémone u infrastrukturu za autonomnu budućnost. Technology Review

