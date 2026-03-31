Sad znaš zašto ih moraš skupit sve
Besplatna radna snaga u “lovu”: Kako Pokémon Go pretvara igrače u mjerne instrumente za 3D mapiranje svijeta
Niantic Spatial koristi bazu od 30 milijardi fotografija i lokacijskih podataka prikupljenih od igrača Pokémon Go aplikacije za razvoj preciznog modela svijeta. Dok GPS u urbanim “kanjonima” griješi i do 50 metara, ovaj sustav vizualnog pozicioniranja omogućuje robotima tvrtke Coco Robotics snalaženje unutar nekoliko centimetara. Pomoću snimaka zgrada i znamenitosti, dostavni roboti u SAD-u i Europi izbjegavaju gubljenje signala. Cilj je stvoriti “živu kartu” kojom strojevi razumiju prostor jednako dobro kao ljudi, pretvarajući godine lova na Pokémone u infrastrukturu za autonomnu budućnost. Technology Review
Taj golemi, besplatni kontingent podataka od 30 milijardi slika sada je postao temelj za:
- Vizualno pozicioniranje (VPS): Sustav koji je precizniji od GPS-a jer se orijentira prema izgledu zgrada, a ne samo prema satelitima.
- Snalaženje robota: Podaci prikupljeni “hvatanjem Pikachua” danas omogućuju dostavnim robotima da znaju točno ispred kojeg praga trebaju ostaviti pizzu.
- Digitalni blizanac planeta: Vaša šetnja parkom 2016. godine danas je dio “živog modela” koji strojevima objašnjava kako fizički svijet zapravo izgleda.