Danas (12:00)

Besplatno, kažu. Građani, tražite caku

Besplatni bankovni računi od 2026.: što dobivate i zašto ipak morate do šaltera

Od  danas građani mogu zatražiti račun za redovna primanja s besplatnim paketom usluga, sukladno novom zakonu. Paket uključuje vođenje računa, priljeve u eurima, debitnu karticu, podizanje gotovine te internet ili mobilno bankarstvo (po izboru banke). Aktivacija je moguća isključivo na zahtjev klijenta, a najveće banke traže osobni dolazak u poslovnicu. IBAN se ne mijenja, a dodatne usluge poput kreditnih kartica ostaju izvan paketa. Umirovljenici i osjetljive skupine imaju dodatne pogodnosti. N1, HRT


