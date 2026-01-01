Besplatno, kažu. Građani, tražite caku

Svi građani Europske unije, bez obzira na imovinsko stanje, državljanstvo ili zemlju prebivališta, od danas imaju pravo na osnovni bankovni račun. Procjenjuje se da u EU čak 58 milijuna ljudi nemaju nikakav bankovni račun (najviše njih u Bugarskoj i Rumunjskoj), a sad će ono biti moguće i korisnicima plave karte, stranim studentima ili izbjeglicama. Građanima je olakšan i postupak otvaranja i prebacivanja računa u slučaju odabira druge banke, kao i usporedni prikaz usluga i cijena dostupnih na tržištu. Jutarnji