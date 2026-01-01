Besplatno, kažu. Građani, tražite caku
Besplatni bankovni računi od 2026.: što dobivate i zašto ipak morate do šaltera
Od danas građani mogu zatražiti račun za redovna primanja s besplatnim paketom usluga, sukladno novom zakonu. Paket uključuje vođenje računa, priljeve u eurima, debitnu karticu, podizanje gotovine te internet ili mobilno bankarstvo (po izboru banke). Aktivacija je moguća isključivo na zahtjev klijenta, a najveće banke traže osobni dolazak u poslovnicu. IBAN se ne mijenja, a dodatne usluge poput kreditnih kartica ostaju izvan paketa. Umirovljenici i osjetljive skupine imaju dodatne pogodnosti. N1, HRT