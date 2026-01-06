Besplatno, ali uz sitna slova
Besplatni bankovni računi: što zakon jamči, a što banke dodatno naplaćuju
Zakonsko pravo na besplatni bankovni račun od 1. siječnja 2026. donijelo je manje olakšanje nego što je najavljivano. Paket osnovnih usluga nije automatski, traži osobni dolazak u banku i svodi se na minimum: vođenje računa, karticu i ograničeno bankarstvo. Nema zajamčenih besplatnih transakcija, minusa ni punog digitalnog komfora, a mobilne aplikacije i online plaćanja često se dodatno naplaćuju. Banke su iskoristile zakonske rupe, pa se besplatni paket isplati samo korisnicima s vrlo skromnim bankarskim navikama. Lider