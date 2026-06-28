Bez promjene sustava, 5 milijardi eura za industriju bit će samo skupo mrtvo slovo na papiru - Monitor.hr
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Od Bruxellesa s ljubavlju (i puno uvjeta)

Bez promjene sustava, 5 milijardi eura za industriju bit će samo skupo mrtvo slovo na papiru

Hrvatska donosi Nacionalni plan razvoja industrije (2027.–2034.) težak 5 milijardi eura, potaknut prvenstveno strogim uvjetima Europske komisije za povlačenje fondova. Iako su ciljevi ambiciozni – poput rasta prerađivačke industrije i ulaganja u istraživanje – domaći ekonomisti izražavaju skepsu. Ističu da novac sam po sebi ne rješava problem niske tehnološke razvijenosti, odliva profita i manjka kvalificirane radne snage. Ključni izazov ostaje hoće li Hrvatska nakon tri desetljeća deindustrijalizacije napokon izgraditi učinkovit sustav provedbe, ili će ovaj plan, usprkos golemim sredstvima, završiti kao još jedan zaboravljeni dokument u ladici. Ideje


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Robot na baušteli

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I to je ok

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