Napisali bi vodič za preživljavanje, ali ni sami ne znaju kako bi to izveli

Početkom mjeseca, 7. veljače, NASA je povećala vjerojatnost da će asteroid 2024 YR4 udariti u Zemlju za sedam godina s 1.2% na 2.3%. Vjerojatnost udara zatim je porasla na 2.6%, a sada je 3.1%, prema najnovijim podacima na web-stranici NASA-inog Centra za proučavanje objekata bliskih Zemlji Sentry. Asteroid 2024 YR4 ima procijenjeni promjer od oko 54 metra, što je približno jednako širini Kosog tornja u Pizi. Iako je premalen da bi uništio ljudsku civilizaciju, asteroid bi mogao uništiti velik grad, oslobađajući oko 8 megatona energije pri udaru – više od 500 puta više energije nego što je oslobodila atomska bomba koja je uništila Hirošimu. Dobra vijest je da još uvijek postoji 96.9% šanse da asteroid promaši Zemlju, a kako istraživači saznaju više o njegovoj putanji, vjerojatnost udara vjerojatno će opasti na 0%, na temelju trenutnog rizika prema podacima NASA-e. Također postoji mala šansa (0.3 posto) da YR4 pogodi Mjesec umjesto Zemlje, izvijestio je Live Science. Index… Posljedice sraza s Mjesecom bile bi minimalne – kao da komarac udari u staklo automobila, kažu. The Economic Times, Forum