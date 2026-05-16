Napisali bi vodič za preživljavanje, ali ni sami ne znaju kako bi to izveli

Bismo li preživjeli udar asteroida kakav je izbrisao dinosaure? Znanstvenici objavili simulaciju: Teško
Udar asteroida promjera 10 kilometara, kakav je prouzročio izumiranje dinosaura, za ljude bi značio trenutačni kraj u krugu od 2000 kilometara zbog toplinskog zračenja i nadzvučnih vjetrova. Prve sekunde donijele bi zasljepljujuću vatrenu kuglu i eksploziju, a ubrzo potom i megacunamije visoke do 100 metara koji bi pustošili obale diljem svijeta. Unutar tjedan dana atmosfera prepuna čađe blokirala bi Sunce, uzrokujući pad temperature i kisele kiše toksične poput kiseline u akumulatoru. Ljudi i veći sisavci ne bi preživjeli desetljećima dugu nuklearnu zimu; opstale bi tek rijetke male, prilagodljive vrste skrivene u podzemnim skloništima. The Conversation, tportal