Danas (10:00)

Napisali bi vodič za preživljavanje, ali ni sami ne znaju kako bi to izveli

Bismo li preživjeli udar asteroida kakav je izbrisao dinosaure? Znanstvenici objavili simulaciju: Teško

Udar asteroida promjera 10 kilometara, kakav je prouzročio izumiranje dinosaura, za ljude bi značio trenutačni kraj u krugu od 2000 kilometara zbog toplinskog zračenja i nadzvučnih vjetrova. Prve sekunde donijele bi zasljepljujuću vatrenu kuglu i eksploziju, a ubrzo potom i megacunamije visoke do 100 metara koji bi pustošili obale diljem svijeta. Unutar tjedan dana atmosfera prepuna čađe blokirala bi Sunce, uzrokujući pad temperature i kisele kiše toksične poput kiseline u akumulatoru. Ljudi i veći sisavci ne bi preživjeli desetljećima dugu nuklearnu zimu; opstale bi tek rijetke male, prilagodljive vrste skrivene u podzemnim skloništima. The Conversation, tportal


10.07.2025. (17:00)

Mogući udar asteroida u Saturn: Svemirski bljesak koji bi mogao ući u povijest

NASA-in suradnik Mario Rana 5. srpnja 2025. snimio je bljesak na Saturnu, moguć znak udara asteroida. Iako takvi sudari nisu neuobičajeni za plinovite divove, nikada nisu izravno zabilježeni na Saturnu. Planetarni virtualni opservatorij pozvao je astronome diljem svijeta da dostave dodatne snimke iz tog razdoblja kako bi se opažanje potvrdilo. Znanstvenici ostaju oprezni – bljesak bi mogao biti i nešto drugo – no ako se potvrdi, radilo bi se o prvom dokumentiranom udaru u Saturn, koje je inače teško pratiti. Index

19.02.2025. (08:00)

Porasle šanse za udar asteroida, a postoji mogućnost da udari i u Mjesec

Početkom mjeseca, 7. veljače, NASA je povećala vjerojatnost da će asteroid 2024 YR4 udariti u Zemlju za sedam godina s 1.2% na 2.3%. Vjerojatnost udara zatim je porasla na 2.6%, a sada je 3.1%, prema najnovijim podacima na web-stranici NASA-inog Centra za proučavanje objekata bliskih Zemlji Sentry. Asteroid 2024 YR4 ima procijenjeni promjer od oko 54 metra, što je približno jednako širini Kosog tornja u Pizi. Iako je premalen da bi uništio ljudsku civilizaciju, asteroid bi mogao uništiti velik grad, oslobađajući oko 8 megatona energije pri udaru – više od 500 puta više energije nego što je oslobodila atomska bomba koja je uništila Hirošimu. Dobra vijest je da još uvijek postoji 96.9% šanse da asteroid promaši Zemlju, a kako istraživači saznaju više o njegovoj putanji, vjerojatnost udara vjerojatno će opasti na 0%, na temelju trenutnog rizika prema podacima NASA-e. Također postoji mala šansa (0.3 posto) da YR4 pogodi Mjesec umjesto Zemlje, izvijestio je Live Science. Index… Posljedice sraza s Mjesecom bile bi minimalne – kao da komarac udari u staklo automobila, kažu. The Economic Times, Forum

17.02.2025. (21:00)

Asteroid koji prijeti Zemlji za 7 godina mogao bi udariti područje malo sjevernije od ekvatora, NASA iznijela prve procjene

Asteroid koji zasad ima dobre šanse da pogodi Zemlju za 7 godina neće imati globalni utjecaj, ali bi mogao biti destruktivan za stanovnike regije u koju udari. S promjerom koji doseže 90 metara, 2024 YR4 po veličini se može usporediti s Kipom slobode. Udar bi mogao izazvati eksploziju do osam megatona TNT-a, odnosno više od 500 puta veću od snage atomske bombe bačene na Hirošimu, piše ZIMO. Uništilo bi sve u krugu oko 19 km. Države koje su pod rizikom uključuju Indiju, Pakistan, Bangladeš, Etiopiju, Sudan, Nigeriju, Venezuelu, Kolumbiju i Ekvador. Međutim, precizna predviđanja mogućeg udara i dalje su izazovna. Za preciznije određivanje potrebna su radarska promatranja, a ona trenutačno nisu moguća. N1

12.02.2025. (23:00)

Asteroid 2024 YR4: mala šansa za udar, no astrofizičari su zabrinuti

Astrofizičari prate asteroid 2024 YR4, otkriven u prosincu, koji bi mogao udariti u Zemlju 22. prosinca 2032. Vjerojatnost sudara porasla je s 1,3 % na 2,3 %, no i dalje je mala. Asteroid promjera 40-90 metara trenutačno nosi oznaku 3 na Torino skali, što znači da bi u slučaju udara izazvao štetu na lokalnoj razini. Znanstvenici analiziraju putanju i traže rješenja – od preusmjeravanja do nuklearnih opcija. No, kako vjerojatnost udara obično pada s novim podacima, moguće je da se i ovo svemirsko “strašilo” pokaže kao lažna uzbuna. Jutarnji… asteroid komentiraju i na Forumu

24.05.2021. (14:00)

Simulacija: Što napraviti kad se uoči asteroid koji će neumitno udariti u Zemlju?

U NASA-inoj simulaciji znanstvenici koji su sudjelovali nisu znali veličinu asteroida sve do tjedan dana prije nego što je trebao udariti u Zemlju. “Nismo znali je li objekt širok 35 ili 500 metara. Razlika je ogromna”, rekla je Sarah Sonnett, istraživačica s Instituta za planetarnu znanost koja je sudjelovala u vježbi. Primjerice, 35-metarski asteroid mogao bi eksplodirati u atmosferi i poslati udarne valove oko sebe, dok bi 500-metarski asteroid mogao bi uništiti jedan grad te ostaviti posljedice na područje veličine Francuske.
Dakle, u zaustavljanju asteroida da udari u Zemlju presudno je razumijevanje onoga s čime se suočavamo. To uključuje veličinu, put kojim prolazi oko Sunca i sastav asteroida. Pomoću tih podataka znanstvenici mogu procijeniti strategije za razbijanje ili ometanje putanje asteroida. Index