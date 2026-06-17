Ako ne znaš šta je bilo
Bitka na Sutjesci 1943.: Vojni proboj koji je odredio sudbinu partizanskog pokreta
Video opisuje dramatične događaje Bitke na Sutjesci iz 15.-16. lipnja 1943. godine, kada se 22.000 partizana s centralnom bolnicom našlo u potpunom okruženju višestruko nadmoćnijih osovinskih snaga, kojih je bilo oko 127 tisuća. Kronološki prati očajničke borbe, ranjavanje Tita, britansku vojnu misiju te legendarne juriše prve proleterske divizije predvođene Kočom Popovićem i treće udarne divizije pod vodstvom Save Kovačevića. Iako su partizani pretrpjeli strahovite gubitke izgubivši trećinu ljudstva, Nijemci nisu ostvarili svoj glavni cilj – potpuno uništenje pokreta. Proboj je dokazao da su partizani dobro organizirana vojska, što je preko britanskih izvještaja izravno navelo Winstona Churchilla da im preusmjeri savezničku potporu i tako trajno preokrene tijek rata na Balkanu.