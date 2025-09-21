Da se ne zaboravi
Dnevna soba – Šimun Cimerman: Nevjerojatno je koliko smo ostali tako odvratni kao društvo
Šimun za sebe kaže da je antitotalitarist i da bi u NDH završio u Jasenovcu, a u Jugoslaviji na Golom otoku zbog svojih svjetonazora. Njegovu knjigu je dosad po njegovoj slobodnoj procjeni pročitalo oko 10.000 građana. “Bitka na Sutjesci – Pakao u raju” kreće u svoje peto izdanje, dok se u knjižnicama na njeno posuđivanje u Zagrebu čeka šest mjeseci. Cimerman kaže da nije očekivao toliku popularnost svog djela zbog koje je trn u oku nekim desničarima koji ga napadaju na ideološkoj osnovi, iako naravno nisu ni pročitali “Bitku na Sutjesci”. Bivši vaterpolist, danas je organizator i sudionik utrka ekstremnih sportaša. Temi partizanske epopeje na Sutjesci, pristupio je podjednako ekstremno kao i sportovima kojima se bavi. Kada se odlučio na pisanje knjige, zakopao se u arhive i pročitao par stotina knjiga na temu bitke, ali i prohodao sve partizanske staze na ogromnom području bitke. Rezultat je bio fantastičan, kažu iz Dnevne sobe… Ravno do dna