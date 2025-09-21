Da se ne zaboravi

Sutjeska nije samo dolina heroja – to je dolina užasa. To je mjesto nadljudskog napora, izgladnjelosti na smrt, mjesto gdje su se živi saplitali o mrtve drugove, gdje su borci na maršu praćeni molbama ranjenika da ih ubiju i da ih ne ostave neprijatelju. Mjesto gdje je muž ubio voljenu ženu da bi je poštedio muka, da bi zatim poginuo u sljedećem jurišu. Planinska pustoš ispresjecana dubokim provalijama na koju su Nijemci navukli preko 300 aviona koji su koristili svaki trenutak svjetla i osam artiljerijskih divizija koje su pokrivale svaku stopu tla. Mjesto gdje je u svakom trenutku svatko bio u dometu. Mjesto gdje je razlika između preživljavanja i pogibije postala nejasna, slučajna i beznačajna. Mjesto gdje je trećina poginula, a od onih koji su preživjeli, nitko nije ostao isti. Znao sam čovjeka koji je preživio tako što mu se metak zaglavio u kostima lica, koji je ležao dan ili dva onesviješten, da bi se na kraju probudio okružen mrtvima i sablasnom tišinom. Ovo sam saznao od njegovog prijatelja, također ranjenika, s kojim se susreo i udružio kasnije tog dana. Do kraja života nije progovorio niti jednu riječ o onome što je doživio. Radiogornjigrad/Slobodna/Nacional