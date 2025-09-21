Dnevna soba – Šimun Cimerman: Nevjerojatno je koliko smo ostali tako odvratni kao društvo - Monitor.hr
Danas (13:00)

Da se ne zaboravi

Dnevna soba – Šimun Cimerman: Nevjerojatno je koliko smo ostali tako odvratni kao društvo

Šimun za sebe kaže da je antitotalitarist i da bi u NDH završio u Jasenovcu, a u Jugoslaviji na Golom otoku zbog svojih svjetonazora. Njegovu knjigu je dosad po njegovoj slobodnoj procjeni pročitalo oko 10.000 građana. “Bitka na Sutjesci – Pakao u raju” kreće u svoje peto izdanje, dok se u knjižnicama na njeno posuđivanje u Zagrebu čeka šest mjeseci. Cimerman kaže da nije očekivao toliku popularnost svog djela zbog koje je trn u oku nekim desničarima koji ga napadaju na ideološkoj osnovi, iako naravno nisu ni pročitali “Bitku na Sutjesci”. Bivši vaterpolist, danas je organizator i sudionik utrka ekstremnih sportaša. Temi partizanske epopeje na Sutjesci, pristupio je podjednako ekstremno kao i sportovima kojima se bavi. Kada se odlučio na pisanje knjige, zakopao se u arhive i pročitao par stotina knjiga na temu bitke, ali i prohodao sve partizanske staze na ogromnom području bitke. Rezultat je bio fantastičan, kažu iz Dnevne sobe… Ravno do dna


Slične vijesti

07.06.2023. (23:00)

80. godišnjica strašne bitke o kojoj mediji i škole danas šute

Bitka na Sutjesci

Dolina heroja - spomenik na Tjentištu - KASADOO

Sutjeska nije samo dolina heroja – to je dolina užasa. To je mjesto nadljudskog napora, izgladnjelosti na smrt, mjesto gdje su se živi saplitali o mrtve drugove, gdje su borci na maršu praćeni molbama ranjenika da ih ubiju i da ih ne ostave neprijatelju. Mjesto gdje je muž ubio voljenu ženu da bi je poštedio muka, da bi zatim poginuo u sljedećem jurišu. Planinska pustoš ispresjecana dubokim provalijama na koju su Nijemci navukli preko 300 aviona koji su koristili svaki trenutak svjetla i osam artiljerijskih divizija koje su pokrivale svaku stopu tla. Mjesto gdje je u svakom trenutku svatko bio u dometu. Mjesto gdje je razlika između preživljavanja i pogibije postala nejasna, slučajna i beznačajna. Mjesto gdje je trećina poginula, a od onih koji su preživjeli, nitko nije ostao isti. Znao sam čovjeka koji je preživio tako što mu se metak zaglavio u kostima lica, koji je ležao dan ili dva onesviješten, da bi se na kraju probudio okružen mrtvima i sablasnom tišinom. Ovo sam saznao od njegovog prijatelja, također ranjenika, s kojim se susreo i udružio kasnije tog dana. Do kraja života nije progovorio niti jednu riječ o onome što je doživio. Radiogornjigrad/Slobodna/Nacional

16.05.2018. (11:34)

Jedan od onih filmova

75 godina od bitke na Sutjesci – poginulo 6.400 partizana, većinom iz Dalmacije

Jutarnji podsjeća da je na jučerašnji dan prije 75 godina počela bitka na Sutjesci gdje je 127.000 njemačkih, talijanskih i ustaških vojnika napalo 18.000 partizana okruženih na području planine Durmitor. Bitka je trajala do 16. lipnja i poginulo je 6.391 partizana, dobar dio smaknut jer su partizani ostavili ranjenike, a veliki dio njih činili su partizani iz Dalmacije. Odmah po proboju NOV se pregrupirao i započeo protunapad u istočnoj Bosni, čisteći utvrde Sila Osovine u Vlasenici, Srebrenici, Olovu, Kladnju i Zvorniku tijekom sljedećih 20 dana, što je bila prekretnica prema partizanskoj pobjedi u ratu. Wikipedia ima nešto širi članak.