Ako nekome treba podsjetnik

Šimun Cimerman svoju knjigu ne vidi samo kao izraz fascinacije prirodom i partizanskim filmovima; on joj pridaje i jasnu etičku dimenziju. U njegovu čitanju, mladići iz više od šest stotina općina tadašnje Jugoslavije – većinom dvadesetogodišnjaci i većinom seljaci, od kojih su tek petina bili članovi Partije – danas nose stigmu da su “doveli komuniste na vlast”. Ne slaže se s time i poentira usporedbom s dragovoljcima Domovinskog rata. Kriviti partizane za komunizam, kaže, “isto je kao osuđivati dragovoljce Domovinskog rata za malverzacije u pretvorbi i privatizaciji 1990-ih u Republici Hrvatskoj”. Opis bitke nije samo impresivan već i detaljan, tako da knjigu treba čitati polako i pomno. Ovo je knjiga koja oduzima dah dok čitate neizrecive strahote, ali ju ne bi smjeli čitati u jednom dahu. Uzmite si vremena i pravite bilješke… U cijelosti knjiga nije bez mana, zato ocjena četvorka, pročitajte što kažu na portalu Najbolje knjige


Bitku na Sutjesci ne može se shvatiti a da se ne objasni prvo Bitka na Neretvi, odnosno, Operacija Weiss, koja joj je prethodila. Sutjeska je zapravo nastavak Neretve. Pošto je jedno vuklo drugo, knjigu počinjem s napadom Sila Osovine na Kraljevinu Jugoslaviju i početkom stvaranja partizanskoga pokreta. Tako je povijesni dio podijeljen u četiri cjeline: Ustanak, Partizani, Neretva (Operacija Weiss – Bitka na Neretvi) i Sutjeska (Operacija Schwarz – Bitka na Sutjesci). Ova intrigantna povijesna priča u sebi sadrži elemente trilera u kojem se situacija neočekivano mijenja iz trenutka u trenutak dok glavni akteri događaja, poput komandanta Koče Popovića ili šefa britanske vojne misije Deakina katkada nalikuju karakterima iz Tarantinovih filmova.

Ovo je priča o surovom, okrutnom i bešćutnom vremenu kada je život vrijedio malo ili ništa, i hrabroj i požrtvovanoj generaciji mladih ljudi, domoljuba i antifašista, različitih nacionalnosti, vjera, socijalnog statusa i političkih opredjeljenja, koji su se našli u vrtlogu najturbulentnijih događaja u povijesti čovječanstva, i koji su krenuli u bespoštednu borbu u kojoj nisu imali nikakve šanse. Ta se generacija usudila usprotiviti do tada najvećoj vojnoj sili u povijesti koja je okupirala i eksploatirala njihovu zemlju, a ljude pretvarala u robove. Mnogi od tih mladih ljudi uskoro su se našli u klaonici Sutjeske. Autor Šimun Cimerman za Peščanik.

Dnevna soba – Šimun Cimerman: Nevjerojatno je koliko smo ostali tako odvratni kao društvo

Šimun za sebe kaže da je antitotalitarist i da bi u NDH završio u Jasenovcu, a u Jugoslaviji na Golom otoku zbog svojih svjetonazora. Njegovu knjigu je dosad po njegovoj slobodnoj procjeni pročitalo oko 10.000 građana. “Bitka na Sutjesci – Pakao u raju” kreće u svoje peto izdanje, dok se u knjižnicama na njeno posuđivanje u Zagrebu čeka šest mjeseci. Cimerman kaže da nije očekivao toliku popularnost svog djela zbog koje je trn u oku nekim desničarima koji ga napadaju na ideološkoj osnovi, iako naravno nisu ni pročitali “Bitku na Sutjesci”. Bivši vaterpolist, danas je organizator i sudionik utrka ekstremnih sportaša. Temi partizanske epopeje na Sutjesci, pristupio je podjednako ekstremno kao i sportovima kojima se bavi. Kada se odlučio na pisanje knjige, zakopao se u arhive i pročitao par stotina knjiga na temu bitke, ali i prohodao sve partizanske staze na ogromnom području bitke. Rezultat je bio fantastičan, kažu iz Dnevne sobe… Ravno do dna

Sutjeska nije samo dolina heroja – to je dolina užasa. To je mjesto nadljudskog napora, izgladnjelosti na smrt, mjesto gdje su se živi saplitali o mrtve drugove, gdje su borci na maršu praćeni molbama ranjenika da ih ubiju i da ih ne ostave neprijatelju. Mjesto gdje je muž ubio voljenu ženu da bi je poštedio muka, da bi zatim poginuo u sljedećem jurišu. Planinska pustoš ispresjecana dubokim provalijama na koju su Nijemci navukli preko 300 aviona koji su koristili svaki trenutak svjetla i osam artiljerijskih divizija koje su pokrivale svaku stopu tla. Mjesto gdje je u svakom trenutku svatko bio u dometu. Mjesto gdje je razlika između preživljavanja i pogibije postala nejasna, slučajna i beznačajna. Mjesto gdje je trećina poginula, a od onih koji su preživjeli, nitko nije ostao isti. Znao sam čovjeka koji je preživio tako što mu se metak zaglavio u kostima lica, koji je ležao dan ili dva onesviješten, da bi se na kraju probudio okružen mrtvima i sablasnom tišinom. Ovo sam saznao od njegovog prijatelja, također ranjenika, s kojim se susreo i udružio kasnije tog dana. Do kraja života nije progovorio niti jednu riječ o onome što je doživio. Radiogornjigrad/Slobodna/Nacional

75 godina od bitke na Sutjesci – poginulo 6.400 partizana, većinom iz Dalmacije

Jutarnji podsjeća da je na jučerašnji dan prije 75 godina počela bitka na Sutjesci gdje je 127.000 njemačkih, talijanskih i ustaških vojnika napalo 18.000 partizana okruženih na području planine Durmitor. Bitka je trajala do 16. lipnja i poginulo je 6.391 partizana, dobar dio smaknut jer su partizani ostavili ranjenike, a veliki dio njih činili su partizani iz Dalmacije. Odmah po proboju NOV se pregrupirao i započeo protunapad u istočnoj Bosni, čisteći utvrde Sila Osovine u Vlasenici, Srebrenici, Olovu, Kladnju i Zvorniku tijekom sljedećih 20 dana, što je bila prekretnica prema partizanskoj pobjedi u ratu. Wikipedia ima nešto širi članak.