Ako nekome treba podsjetnik
Otpor fašistima u Drugom svjetskom ratu najsjajniji je dio i hrvatske povijesti, a Bitka na Sutjesci kvintesencija tog otpora
Šimun Cimerman svoju knjigu ne vidi samo kao izraz fascinacije prirodom i partizanskim filmovima; on joj pridaje i jasnu etičku dimenziju. U njegovu čitanju, mladići iz više od šest stotina općina tadašnje Jugoslavije – većinom dvadesetogodišnjaci i većinom seljaci, od kojih su tek petina bili članovi Partije – danas nose stigmu da su "doveli komuniste na vlast". Ne slaže se s time i poentira usporedbom s dragovoljcima Domovinskog rata. Kriviti partizane za komunizam, kaže, "isto je kao osuđivati dragovoljce Domovinskog rata za malverzacije u pretvorbi i privatizaciji 1990-ih u Republici Hrvatskoj". Opis bitke nije samo impresivan već i detaljan, tako da knjigu treba čitati polako i pomno. Ovo je knjiga koja oduzima dah dok čitate neizrecive strahote, ali ju ne bi smjeli čitati u jednom dahu. Uzmite si vremena i pravite bilješke… U cijelosti knjiga nije bez mana, zato ocjena četvorka.