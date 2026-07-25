Isti kuk, isto rame, isti zub: Slučajnost, anatomija ili trik vlastite glave?
Boli li vas uvijek sve na istoj strani? Nije u pitanju “jedinstveni kvar”, nego trik vašeg mozga
Uporna bol na samo jednoj strani tijela (poput side-locked glavobolja, kuka ili zuba) rijetko je posljedica jedinstvenog “kvara” organizma. Iako postoje stvarni neurološki, hormonski i biomehanički uzroci – od osjetljivosti trigeminalnog živca i centralne senzitizacije do lošeg držanja i prirodne asimetrije tijela – ne postoji sindrom koji sve te točke spaja u jedno. Većinom je riječ o kombinaciji odvojenih lokalnih problema i urođene tendencije mozga (confirmation bias) da u nizu slučajnosti traži smislene obrasce i stvara uredne, iako netočne, dijagnostičke priče. Igor Berecki za Bug