Malo slova, puno muke
Anatomija patnje: Kako troslovni alarm postaje tiranin organizma
Bol je evolucijski čuvar i biološki alarm koji nas štiti od opasnosti, no kada se sustav pokvari, ona postaje bolest sama po sebi. Fiziološki se razlikuju brza (A-delta vlakna) i spora bol (C-vlakna), dok njezina percepcija ovisi o biokemijskom koktelu na periferiji i složenoj interpretaciji u mozgu. Različita tkiva i unutarnji organi bole specifično, često projicirajući bol na udaljena mjesta. Dugotrajni podražaji vode do senzibilizacije živčanog sustava, pretvarajući kroničnu bol u biopsihosocijalni problem. Liječenje stoga zahtijeva individualan pristup jer bol nikada nije tek puki, pasivni električni signal s periferije. Igor Berecki za Bug