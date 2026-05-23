Malo slova, puno muke

Da hladni oblog ublažava bol zna se valjda od hladnog obloga od kamena iz kamenog doba. No tehnologija radi svoje: evo „obloga“ koji se ugrađuje, hladi po potrebi i na kraju se sam razgrađuje. Radi na principu onih starih, „vječnih“ hladnjaka (ne znam proizvode li se više) koji nisu imali kompresor. Umjesto njega imali su električnu grijalicu, a hladili su se isparavanjem amonijaka. Cijevi od umjetnog polimera (POC) su savitljive, zbog čega se uređaj za smirivanje bolova hlađenjem može ugraditi u svako tkivo. Djelovanje „hladnog analgetika“ je usto brzo, mnogo brže od aspirina, jer se njime postiže maksimalna brzina hlađenja od 3 oC u sekundi. Namjena novog uređaja je stišavanje dugotrajnih bolova, poput bolova nakon amputacije i drugih operativnih zahvata. Nenad Raos za Bug.