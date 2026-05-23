Malo slova, puno muke

Anatomija patnje: Kako troslovni alarm postaje tiranin organizma - Monitor.hr
Anatomija patnje: Kako troslovni alarm postaje tiranin organizma

Bol je evolucijski čuvar i biološki alarm koji nas štiti od opasnosti, no kada se sustav pokvari, ona postaje bolest sama po sebi. Fiziološki se razlikuju brza (A-delta vlakna) i spora bol (C-vlakna), dok njezina percepcija ovisi o biokemijskom koktelu na periferiji i složenoj interpretaciji u mozgu. Različita tkiva i unutarnji organi bole specifično, često projicirajući bol na udaljena mjesta. Dugotrajni podražaji vode do senzibilizacije živčanog sustava, pretvarajući kroničnu bol u biopsihosocijalni problem. Liječenje stoga zahtijeva individualan pristup jer bol nikada nije tek puki, pasivni električni signal s periferije. Igor Berecki za Bug


Mjesto gdje možeš pobjeći od bolova, ali ne i od bolničke hrane

Virtualna stvarnost i medicinska hipnoza smanjuju bol

Kanadski liječnici teško bolesnim pacijentima pomažu tako što njihovu patnju i bolove ublažavaju uz pomoć VR naglavnika. Njihovi pacijenti nose VR naglavnike i slušaju umirujuće zvukove. U središtu projekta su razna, prilagođena imerzivna okruženja: koristeći 360-stupanjske kamere snimljene su umirujuće scene na više od 700 lokacija. Pacijenti prikovani za krevet tim se virtualnim svjetovima mogu kretati uz pomoć jednostavnog, vođenog sučelja. Sesije mogu voditi i terapeuti koji kontroliraju sadržaj u stvarnom vremenu putem namjenskog sučelja i prilagođavaju ga specifičnim potrebama pacijenta. Bug

Evo da te ne buba više

Raos: Protiv boli – frižiderom za živce

Da hladni oblog ublažava bol zna se valjda od hladnog obloga od kamena iz kamenog doba. No tehnologija radi svoje: evo „obloga“ koji se ugrađuje, hladi po potrebi i na kraju se sam razgrađuje. Radi na principu onih starih, „vječnih“ hladnjaka (ne znam proizvode li se više) koji nisu imali kompresor. Umjesto njega imali su električnu grijalicu, a hladili su se isparavanjem amonijaka. Cijevi od umjetnog polimera (POC) su savitljive, zbog čega se uređaj za smirivanje bolova hlađenjem može ugraditi u svako tkivo. Djelovanje „hladnog analgetika“ je usto brzo, mnogo brže od aspirina, jer se njime postiže maksimalna brzina hlađenja od 3 oC u sekundi. Namjena novog uređaja je stišavanje dugotrajnih bolova, poput bolova nakon amputacije i drugih operativnih zahvata. Nenad Raos za Bug.

Ljudi s više prijatelja mogu otrpjeti više boli

Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Nature, pokazalo je vezu između visokog praga tolerancije na bol i većeg kruga prijatelja. Ljudi koji imaju više prijatelja, bolje podnose bol zato što druženje stvara osjećaj zadovoljstva, a time i endorfine koji djeluju na bol jače od morfija. Guardian

Žene mogu kontrolirati cikluse

Mnogim ženama menstrualni ciklus zadaje probleme, te zbog bolova gotovo ne mogu funkcionirati u školi i na poslu. No ono što većina ne zna je da cikluse mogu regulirati i odgoditi raznim metodama u dogovoru s liječnikom, a istraživanja pokazuju da to neće kasnije utjecati na mogućnost začeća ili donijeti veći rizik od tumora. Alternet donosi informativan tekst o tome.