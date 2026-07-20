Jedan turnir, dvije klime

Bivši predsjednik FIFA-e Sepp Blatter kritizirao je odluku krovnog tijela svjetskog nogometa da se Svjetsko prvenstvo 2030. godine održi u šest zemalja na tri kontinenta. Maroko, Španjolska i Portugal imenovani su domaćinima turnira 2030., dok će Urugvaj, Argentina i Paragvaj biti domaćini otvaranja utakmica povodom obilježavanja stote obljetnice turnira, objavila je FIFA. “Apsurdno je razbijati Mundijal na ovaj način”, rekao je Blatter za švicarske novine SonntagsBlick i dodao: “Završnica Svjetskog prvenstva mora biti kompaktan događaj i trebao bi se održati u Južnoj Americi zbog povijesnih razloga”. Novilist