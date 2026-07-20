Borba za finale Svjetskog prvenstva 2030.: Tri kontinenta, šest država i tihi rat nogometnih divova - Monitor.hr
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Jedan turnir, dvije klime

Borba za finale Svjetskog prvenstva 2030.: Tri kontinenta, šest država i tihi rat nogometnih divova

Svjetsko nogometno prvenstvo 2030. godine bit će povijesni turnir koji se održava na tri kontinenta i u šest zemalja, s uvertirom u Južnoj Americi povodom stogodišnjice natjecanja. Španjolska, kao branitelj naslova iz 2026., bit će epicentar turnira i čvrsto zahtijeva domaćinstvo finalne utakmice. Iako Maroko gradi megastadion u Casablanci, španjolski savez inzistira da finale mora pripasti njima, i to na kultnom madridskom Santiago Bernabéuu ili obnovljenom Camp Nou u Barceloni, koji zbog 25.000 mjesta više ima veliku prednost u kapacitetu. Net


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08.10.2023. (14:00)

Apsurdno je razbijati Mundijal na ovaj način

Bivši dugogodišnji predsjednik FIFA-e kritizirao odluku da se SP 2030. godine održi u šest zemalja na tri kontinenta

Swiss Authorities Bring Criminal Charges Against FIFA's President Sepp Blatter

Bivši predsjednik FIFA-e Sepp Blatter kritizirao je odluku krovnog tijela svjetskog nogometa da se Svjetsko prvenstvo 2030. godine održi u šest zemalja na tri kontinenta. Maroko, Španjolska i Portugal imenovani su domaćinima turnira 2030., dok će Urugvaj, Argentina i Paragvaj biti domaćini otvaranja utakmica povodom obilježavanja stote obljetnice turnira, objavila je FIFA. “Apsurdno je razbijati Mundijal na ovaj način”, rekao je Blatter za švicarske novine SonntagsBlick i dodao: “Završnica Svjetskog prvenstva mora biti kompaktan događaj i trebao bi se održati u Južnoj Americi zbog povijesnih razloga”. Novilist