Jedan turnir, dvije klime
Borba za finale Svjetskog prvenstva 2030.: Tri kontinenta, šest država i tihi rat nogometnih divova
Svjetsko nogometno prvenstvo 2030. godine bit će povijesni turnir koji se održava na tri kontinenta i u šest zemalja, s uvertirom u Južnoj Americi povodom stogodišnjice natjecanja. Španjolska, kao branitelj naslova iz 2026., bit će epicentar turnira i čvrsto zahtijeva domaćinstvo finalne utakmice. Iako Maroko gradi megastadion u Casablanci, španjolski savez inzistira da finale mora pripasti njima, i to na kultnom madridskom Santiago Bernabéuu ili obnovljenom Camp Nou u Barceloni, koji zbog 25.000 mjesta više ima veliku prednost u kapacitetu. Net