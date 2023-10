Apsurdno je razbijati Mundijal na ovaj način

“Bilo je to na konferenciji za medije nakon sastanka Fifine vrhuške u Zurichu. Jedan je čovjek u odjelu odjednom ustao i krenuo prema Blatteru. Kasnije smo saznali da je to bio britanski komičar Simon Brodkin. Imao je dva svežnja dolara, koja je bacio na Blattera. Koristio sam zoom leću, ali brzo sam je promijenio u širokokutnu. Cijela je situacija trajala manje od 20 sekundi, a ja sam okinuo 80 puta dok su novčanice lepršavo padale oko Blattera. Obožavam tu sliku jer to nije Sepp Blatter kakva znamo, izgleda bespomoćno”, opisuje fotograf Arnd Wiegmann jednu od najboljih fotografija 2015. za Guardian.