Zar nije strašno to što se pod istim parolama radnici bore i danas kao i prije skoro 100 godina?

Biljezi su ukinuti, no u gruntovnici ih i dalje uporno koriste jer je Zakonom o sudskim pristojbama propisano da se sve pristojbe u iznosima do 100 kuna naplaćuju u državnim biljezima. Iako je država 2021. značajno smanjila broj usluga za koje se naplaćuju pristojbe, sa 177 na 58, ipak ih je dosta preživjelo, a među njima i velik broj onih čiji iznos ne prelazi 100 kuna odnosno 13,27 eura. Tu je, naravno, i obveza plaćanja dokumenata iz zbirke isprava u zemljišnoknjižnim odjelima koja je jeftinija od 100 kuna pa se onda plaća u biljezima. U Ministarstvu pravosuđa kažu da su svi općinski sudovi dužni prihvatiti pristojbu uplaćenu u državnim biljezima, ako se radi o iznosu do 100 kuna. No, biljeg za tu uslugu bi uskoro stvarno trebao biti ukinut zahvaljujući izmjenama Zakona o sudskim pristojbama koje su u tijeku. Tportal