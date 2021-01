Slučaj Žinić

Gluhi muk ispunio je župnu crkvu svetog Filipa i Jakova u Gvozdanskom, gledali su vjernici u biskupa čekajući objašnjenje. “Bog nam je poslao ovo zlo da nas zbliži”? Znači li to da je, sve kako bi ih sačuvao u “kršćanskoj ljubavi” i “zajedništvu”, dragi Bog Hrvatima poslao i komuniste? Znači li to da im je poslao i Srbe i srpsku vojsku devedeset prve? Naravno da znači. On ne gleda tko je tko, dolazi nenajavljen i nikad ne znamo kada će udariti. Vrag je Bog – piše Boris Dežulović za Novosti.