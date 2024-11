Nekome rat, nikome brat

Ljudi koji znaju kako sam ja živio u novom milenijumu, jer to sve datira s početkom 2001. godine, smatraju da sam nekakvo medicinsko, biološko, fizičko čudovište ako sam sve to mogao izdržati i ostati živ. Da se to sve zbiva u uslovima nekog plemićkog ambijenta gdje čovjek ne brine ni o novcu ni o pomoćnom osoblju, i tad bi bilo pakleno teško, a kad se sve to zbiva još u uvjetima teške egzistencijalne situacije gdje u utorak ne znaš što ćeš jesti u petak, to su strašne stvari koje ne bih poželio nikome. Da u neki auto natrpam sva priznanja koja sam dobio i u bivšoj Jugoslaviji i u inozemstvu i u svom gradu i u svojoj republici pa da to istresem pred ulaz u zgradu gdje su ti koji vladaju, oni ne bi mogli proći od te gomile. Kažem jednom svom drugu koji je na jednoj važnoj funkciji „Kad bi tebi onaj Robert De Niro što hoda onim crvenim tepihom, kad bi on znao da ti jedan od najboljih svjetskih scenarista… živi u gradu s 250 maraka invalidske penzije i da nitko ne mari za njegove tegobe…“. Cijela emisija na Youtube-u.