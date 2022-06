Mrkva na dugom štapu?

Prema istraživanju Globalne inicijative za borbu protiv međunarodnog organiziranog kriminala (GI TOC), glavne rute krijumčarenog oružja su često glavne prometnice i granični prijelazi, dok neke sporedne rute iz Crne Gore vode preko Trebinja i Bileće na jugoistoku Bosne i Hercegovine, iz Srbije čamcima i splavima preko bijeljinske regije na sjeveroistoku BiH ili šumskim stazama oko Čapljine, Ljubuškog i Gruda na jugu BiH, odakle krijumčari ulaze u Hrvatsku i nastavljaju dalje prema Zapadnoj Europi. (…) Automatska puška AK-47 prije je na crnom tržištu u Bosni i Hercegovini koštala od 180 do 308 eura, a sada od 257 do 360 eura. Kada dospije u Zapadnu Europu, to oružje košta dva ili tri puta više. Al Jazeera