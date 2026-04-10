U malom mađarskom selu Felcsút, skromna kućica Viktora Orbána trebala bi simbolizirati njegovu povezanost s narodom, no uoči izbora koji bi mogli uzdrmati njegovu dugogodišnju vlast sve više dolazi u fokus raskorak između te slike i stvarnosti obilježene optužbama za korupciju, ekonomskim problemima i padom potpore birača… priča o izgradnji stadiona s više mjesta nego što selo ima stanovnika… (tportal)
Zagreb kreće s radovima na obnovi infrastrukture, prvo kreću radovi u Ulici grada Vukovara od Ozaljske ulice do Savske ceste, a u najavi je i rekonstrukcija nadvožnjaka Zagrebačka avenija – Selska cesta (Dnevnik, Nacional)
Potkraj ožujka 75.931 nezaposlen, najniže od rujna lani (HRT)
Varteks je sravnjen sa zemljom, na mjestu nekadašnjeg tekstilnog diva nastaje trgovački kompleks s hipermarketom i 430 parkirnih mjesta (Jutarnji)
Usred vožnje promijenio rutu i odvezao tramvaj u spremište: ‘Idem doma, nije mi došla zamjena’ (24 sata)
Ukrajina pristala na uskrsno primirje: Prekid vatre trajat će 32 sata (Jutarnji, tportal)
Trump razmatra povlačenje američkih vojnika iz Europe, stotine brodova blokirano u Hormuzu. Kuvajt prijavio napade dronovima. Iran: Nismo mi (Index)
Srbija bi mogla ostati bez do 1,5 milijardi eura iz europskih fondova jer Europska komisija razmatra obustavu isplata zbog zabrinutosti oko stanja demokracije i bliskih odnosa s Rusijom, piše Politico (tportal)
Ceremonijalnim startom u Rijeci počeo WRC Croatia Rally (HRT), sudjelovale i Krila Oluje, pogledajte fotke (Riportal)
Sjeća li se još tko NFT-eva? Svi su htjeli brzu zaradu, no hype nije potrajao pa je ova imovina vrlo brzo doživjela krah (Lider)
Trump u idućim danima očekuje konkretne obveze – poput slanja ratnih brodova ili drugih vojnih kapaciteta iz Europe, zahtjev ima obilježja ultimatuma (Jutarnji)
Sindikati pozivaju na prosvjed: ‘Prosječna neto plaća trebala bi biti 2200 eura‘ (tportal)
Grad koji ne postoji na Google Kartama: Tajno skrovište bogataša o kojem se malo zna (Index)
Polufinale Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine odigrat će se na stadionu AT&T u Dallasu, koji bi za tu priliku mogao primiti čak 105.000 gledatelja i tako postaviti novi rekord posjećenosti. Trenutni rekord drži finale iz 1994. godine na stadionu Rose Bowl u Pasadeni, koje je pratilo 94.194 gledatelja, piše The Sun. Tamo će Engleska igrati protiv Hrvatske (Index)
Podvožnjak kod Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji trebao bi biti otvoren do kraja ovog tjedna (N1)
Kupite dio Pariza: Komad Eiffelova tornja ide na dražbu – riječ je o segmentu stubišta, cijena bi mogla dosegnuti između 120.000 i 150.000 eura (tportal)
Artemis II: Astronauti snimili rijetku pomrčinu Sunca i nepoznatu stranu Mjeseca (HRT), projekt je do sada koštao oko 93 milijarde dolara, a većinu plaćaju američki porezni obveznici (Poslovni), misiju ovdje komentiraju na Forumu
FBI: Amerikanci su izgubili milijarde dolara zbog kripto prijevara (Lider)
Svaki treći Hrvat ima povišen krvni tlak i šećer – preventivni pregledi su ključni (HRT)
Vedran Pavlek nakon Turske odletio je u središnju Aziju, točnije u Kazahstan (RTL Danas, Jutarnji)
Božo Kovačević: Trump odbija priznati jest da SAD ima koristi od vojne prisutnosti izvan svojih granica. Problem je što on ne razumije značenje riječi saveznik, Netanyahu ne skriva svoje ratno-zločinačke ambicije. Cilj je iranske naftovode okrenuti prema Izraelu… (Index)
Fijumanski dijalekt upisan u Registar kulturnih dobara Hrvatske (Index)
Plenković: Do 2028. plaće dižemo na 1600 eura, a mirovine na 800 eura (Danica)
Umro je Srećko Bogdan (70), legendarni nogometaš Dinama (Index)
Vlatka Kolarović nova je ravnateljica Pula Film Festivala (Jutarnji)
Stigla i ključna dozvola, u centru Zagreba grade atletsku stazu, igrališta i veliku garažu (Jutarnji)
Dinamo i Rijeka izborili finale Hrvatskog kupa, Rijeka kod kuće dobila Slaven 2:0 (Index), Dinamo dvaput gubio protiv Gorice pa zabio još tri komada za 6:3 (Index)
Primirje SAD-a i Irana: Prema više izvora, upravo je Hamneijeva odluka bila prekretnica. Zbog sigurnosnih prijetnji, uključujući mogućnost atentata, komunicirao je posredno… Iran će omogućiti prolazak kroz Hormuški tjesnac, pregovori bi se trebali nastaviti u Pakistanu (tportal)
Ogorec: Izrael je jedini gubitnik u ovoj situaciji. Moglo bi doći do određenih turbulencija (N1)
Globalni pad cijena nafte: Počela utrka europskih i azijskih rafinerija (HRT)
Primirje je Trumpu omogućilo da izbjegne nezahvalan izbor – ili dodatnu eskalaciju sukoba ili povlačenje koje bi moglo narušiti njegov politički kredibilitet. Ipak, riječ je tek o privremenom predahu, piše BBC u analizi (tportal)
Nestašica goriva prijeti i aerodromima: skuplje karte, dodatne naknade za gorivo i smanjenje broja letova možda će postati nova stvarnost, piše Euronews (Index)
Plan od 12 točaka: Mađarska vlada potpisala je s Rusijom sporazum o proširenju gospodarskih, trgovinskih, energetskih i kulturnih veza, otkrivaju dokumenti ruske vlade do kojih je došao Politico. Ti dokumenti jasno pokazuju koliko se Budimpešta i Moskva namjeravaju zbližiti (Index)
Novo pravilo Čistoće zbunjuje stanare, podzemne spremnike moći će otključati putem aplikacije, ali samo do tri virtualne kartice po kućanstvu (N1)
Neslužbeno: Pavlek je napustio Tursku? U srijedu napustio lokaciju na kojoj se nalazio dok je čekao izručenje u Hrvatskoj (Danas, tportal)
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost priprema javni poziva za poticanje obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama vrijedan 38 milijuna eura (Bug)
The Times: Mojtaba Hamenei je u komi, nalazi se na liječenju (Index)
Jurčić: Vlada treba subvencijama pomoći građanima, a ne zamrzavati cijene (N1)
Kakva je sudbina američke divljine u Trumpovim rukama? Oni hoće prirodne ljepote SAD-a učiniti dostupnijima građanima, ali potiče i prodaju javnog zemljišta radi eksploatacije fosilnih goriva i sječe šuma (DW)
Američki psiholog: Trump, koji ima 79 godina, pokazuje znakove frontotemporalne demencije još od 2019., njegovo se stanje sada ubrzano pogoršava (tportal)
Umro visoki predstavnik za BiH, Christian Schwarz-Schilling (Index)
Večeras u 2 ujutro istječe Trumpov ultimatum Iranu da otvore Hormuz i postignu dogovor (Index),šefica MMF-a upozorava: ‘Sve i da rat sutra prestane, mnogi će osjetiti učinak. Neki su već zatražili pomoć…‘ (Jutarnji)
Artemis II: Astronauti snimili nevjerojatne prizore. Bili su 40 minuta bez signala (Index)
Stiže novo pogoršanje vremena za vikend, u dijelu zemlje moguć i snijeg (N1)
Zbog intenzivnih radova na modernizaciji željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice, od 7. (danas) do 20. travnja 2026. za promet će potpuno biti zatvoren kolodvor Dugo Selo te dionice od Dugog Sela do Sesveta, Vrbovca i Ivanić-Grada… Dio vlakova bit će otkazan, a dio zamijenjen autobusima (tportal)
HNL: Dinamo razbio Osijek 7:0, Slaven izgubio od Rijeke 0:2, Varaždin i Gorica remizirali 1:1, danas preostali susreti