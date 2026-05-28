Izvori: SAD i Iran postigli dogovor, potpisivanje Memoranduma o razumijevanju bio bi najznačajniji diplomatski proboj od početka rata, ali konačni sporazum koji se bavi Trumpovim nuklearnim zahtjevima i dalje bi zahtijevao daljnje intenzivne pregovore (Jutarnji)
„Glinu nećemo isušiti” – Pantheon će trošiti 30 posto godišnje struje Hrvatske, ali kućanstva neće ostati bez ničega… Trenutno se radi studija utjecaja na okoliš koja će definirati ekološke mjere koje projekt mora poštivati (Poslovni)
Nezavisni hrvatski sindikat podržao Vladine antiinflacijske mjere, posebice uvođenje poreza na ekstraprofit, ali i upozorio da se teret inflacije ne smije prebacivati na radnike kroz moguće zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru (Poslovni)
“Andromeda” naših eurovizijskih predstavnica debitirala na prestižnoj britanskoj ljestvici UK Official Singles Chart Top 100 te postala prva pjesma na hrvatskom jeziku koja se ikada našla među stotinu najslušanijih singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu (HRT)
Vlada odobrila novi KBC Osijek vrijedan 650 milijuna eura (Lider)
Oružje koje stoji više od 50 milijuna dolara i koje bi trebalo izazvati strah na Zapadu, šteta koju je prouzročilo bila je ne baš tako velika. Ne-nuklearni Orešnik izgleda kao skupi promašaj, piše The Kyiv Independent. (Index)
Stručnjak upozorava: Kibernetički kriminal sve više pogađa građane (HRT)
Spotify je u tjedan dana lansirao personalizirane podcastove, AI remikse s UMG-om i naraciju magazinskih članaka, sve se manje bavi streamingom glazbe (Bug)
Zagrepčani gledali hodača po žici iznad glavnog trga (Index)
Iznad aktivnog vulkana na Filipinima pao meteor, raspao se u atmosferi uz snažan bljesak i to u trenutku dok je vulkan izbacivao lavu (Večernji)
Nikad veće zarade i bonusi čelnih ljudi velikih hrvatskih kompanija čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi: najviše zarađuje Emil Tedeschi (32,5 tisuće eura bruto), iza njega Dalibor Ćubela (Zaba) s 31,300 eura… Najveći bonus isplaćen Marku Remenaru iz Adrisa, 472,300 eura (Danica)
Kinez objavio oglas za pastira, dobio više od 700 prijava: “Želim pobjeći iz grada i prestati se baviti teškim ljudima” (N1)
Hrvatska među 10 najboljih svjetskih destinacija za digitalne nomade (HRT)
Teheran i Washington signaliziraju da su blizu postizanja dogovora, Teheran: ‘Potpisat ćemo sporazum ako nam se oslobodi 24 milijarde dolara imovine’ (The Telegraph, Jutarnji)
Gradovi, savezne države i čitave zemlje uvode zabrane gradnje AI podatkovnih centara zbog straha od posljedica, a AI samo ubrzava revolt (Lider)
Za vikend ponovno nestabilnije, osobito u nedjelju, kad su izgledni pljuskovi u unutrašnjosti. S prvim danom lipnja izgledno je jače pogoršanje vremena i osjetni pad temperatura (N1, tportal)
Na hrvatskom tržištu danas djeluje više od 900 pekarskih poduzetnika, dok vodećih 25 kompanija drži oko 70 posto tržišta i ostvaruje približno 700 milijuna eura prihoda godišnje, najveći je zagrebački Mlinar (tportal)
Braća Sinković: Zbog lokvanja gotovo nemoguće veslati. Tomašević: Jezero nije očišćeno 40 godina (Nacional)
Ante Žigman novi je guverner HNB-a, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e (Večernji)
Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, dronova, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu, javlja POLITICO (Jutarnji)
Puknuo spremnik s 300.000 litara tekućine u tvornici u SAD-u. Ima mrtvih (Index)
Ugledni neurokirurg dr. Paladino kod Bolkovića: Nikad nisam osjećao strah prije operacije, u sali sam uvijek montirao zvučnike, svira rock, glazba opušta (HRT)
I u srijedu još većinom vruće, ali poslijepodne na kopnu nestabilno (HRT)
Nova knjiga o Alojziju Stepincu: Bio je žrtva Katoličke Crkve, ustaškog režima i dakako komunističke vlasti, no to ne isključuje ocjenu koju je izrekla ugledna teologinja: “Nitko nije bez grijeha, no Stepinčevi grijesi mnoge su stajali glave. Valja moliti za njegov pokoj vječni” (Nacional)
Engleska Premier liga i dalje je bila popularnija tema pretraživanja od Trumpa. U protekloj je godini nadmašila i Bibliju… njihove momčadi nisu ni sportski najuspješnije, ali ove su godine stigle do finala svih velikih natjecanja, prema prihodima nadmašili su i svoje kontinentalne rivale, a fan baze imaju po cijelom svijetu (Jutarnji)
Ročnik u Slunju dobio temperaturu, nadređeni zvali roditelje: ‘Zar sam ga poslala u vrtić da zovu mamicu?‘ (Jutarnji)
Povjesničar iz Beograda: Vučić pumpa atmosferu da smo na rubu rata i da je on jedina obrana od toga (N1)
Brnabić studentima: “Ne sviđa vam se Srbija? Idite u Hrvatsku“. Odgovorio joj Šušnjar: “Hvala na preporuci” (Index)
Iron Maiden otvorili Run For Your Lives 2026 turneju u Ateni: na setlisti samo pjesme s prvih 7 albuma (Muzika)
Stephen Colbert iznenada se vratio na TV, ovog puta s Jackom Whiteom na javnoj postaji u Monroeu samo dan nakon posljednje epizode njegovog The Late Showa (Ravno do dna)
Trump se suočava sa sve većim kritikama i republikanaca i demokrata zbog potencijalnog mirovnog sporazuma s Iranom, za koji se strahuje da neće ispuniti izvorne ratne ciljeve (Index)
Traži se savjetnik za Maksimir: Platit će ga 1,2 milijuna eura, među njihovim glavnim zadacima bit će ograničiti investiciju na 205 milijuna eura bez PDV-a (N1)
Stručnjak o Super El Niñu: “U sve toplijoj klimi sve su veći ekstremi. Europa će probijati iznad 40 stupnjeva” (N1)
Braća Sinković upozorili da ne mogu vježbati na Jarunu uoči Svjetskog kupa u Sevilli, stanje je iz godine u godinu sve gore zbog lopoča i vodenog bilja na veslačkoj stazi (tportal)
Bivši direktor zagrebačke ustanove Upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević nagodio se s USKOK-om u aferi Hipodrom i priznao krivnju za izvlačenje novca preko lažnih faktura za zaštitarske usluge (tportal)