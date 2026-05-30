Medvedev optužio EU da je ušao u rat s Rusijom: Gotovo je s mirnim snom (tportal)
Božidar Kalmeta i Damir Kezele proglašeni krivima, Kalmeta će deset mjeseci morati odslužiti u zatvoru, dok mu je ostatak kazne uvjetovan rokom provjeravanja od četiri godine, mora platiti i oko 81 tisuću eura (Jutarnji)
Čak 320 eura za vožnju od 14 km: Isti taksist godinama ‘reže‘ putnike (Jutarnji)
Jedina pobjednica hrvatskog ‘Milijunaša‘ pojavila se u javnosti prvi put nakon 23 godine, tko se još sjeća Mire Bićanić? (Jutarnji)
Krvni test otkriva znakove Alzheimera desetljećima prije simptoma (HRT)
Iz Kremlja još nema službenog komentara o incidentu s dronom u Rumunjskoj, Putin je obavješten, Turska upozorava na eskalaciju nakon napada dronovima na brodove u Crnom moru, Rutte: NATO je spreman braniti svaki pedalj teritorija (Index)
Rat s Iranom ispraznio američke zalihe oružja. Obnova će trajati najmanje tri godine (Index)
Novinar koji je pokrenuo lavinu govori za N1: “Sarajevo Safari” prerasta u međunarodni skandal, uključeni Eurojust i više država (N1)
Alarmantan porast samoubojstava u ICE pritvorima, iako je Trump one koji čekaju deportaciju opisivao kao “najgore od najgorih”, sedmorica od desetorice nisu imali dosje o nasilnim kaznenim djelima u SAD-u (Index)
Jurčić: Europa u slabijoj poziciji, Trump koristi moć za vlastite interese (HRT)
Hrvatska obrtnička komora (HOK) protivi se najavljenim Vladinim mjerama kojima bi se značajno povećali doprinosi i porezna opterećenja za paušalne obrtnike (Poslovni)
Iako Ukrajinci ostvaruju sve veću prednost na bojištu, Rusi se regrupiraju. Ukrajina ima kvalitativnu prednost u bespilotnom ratovanju, ali Rusija zadržava kvantitativne prednosti na svim frontama (Index), dron udario u zgradu u Rumunjskoj, eksploziv je ruskog podrijetla (Index)
Razbijena mafijaška mreža koja je švercala kokain: Među uhićenima i hrvatski trgovac oružjem (tportal)
Zašto Porsche nije prodao Rimčev e-bike biznis u RH nego podijelio više od 100 otkaza? “Kada vam se operativna dobit, što se dogodilo Porsche grupi, sruši za više od 92 %, a povrat na prodaju padne na svega 1,1 %, prisiljeni ste braniti svoju bazu. Nitko ne kupuje laboratorij koji nema gotov, masovno profitabilan proizvod, tako da prodaja nije dolazila u obzir” (Netokracija)
Sin Matije Ljubeka kaže da svaki vikend strahuje od očeva ubojice. Marko Varžić ubio je 2000. godine slavnog kajakaša, jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena i još tri člana obitelji, vikendima izlazi na slobodu (Express, N1)
Stižu pretplate za WhatsApp, Facebook i Instagram: donose dodatne funkcije i AI, dok osnovne varijante ostaju besplatne (Bug)
Izvori: SAD i Iran postigli dogovor, potpisivanje Memoranduma o razumijevanju bio bi najznačajniji diplomatski proboj od početka rata, ali konačni sporazum koji se bavi Trumpovim nuklearnim zahtjevima i dalje bi zahtijevao daljnje intenzivne pregovore (Jutarnji)
„Glinu nećemo isušiti” – Pantheon će trošiti 30 posto godišnje struje Hrvatske, ali kućanstva neće ostati bez ničega… Trenutno se radi studija utjecaja na okoliš koja će definirati ekološke mjere koje projekt mora poštivati (Poslovni)
Nezavisni hrvatski sindikat podržao Vladine antiinflacijske mjere, posebice uvođenje poreza na ekstraprofit, ali i upozorio da se teret inflacije ne smije prebacivati na radnike kroz moguće zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru (Poslovni)
“Andromeda” naših eurovizijskih predstavnica debitirala na prestižnoj britanskoj ljestvici UK Official Singles Chart Top 100 te postala prva pjesma na hrvatskom jeziku koja se ikada našla među stotinu najslušanijih singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu (HRT)
Vlada odobrila novi KBC Osijek vrijedan 650 milijuna eura (Lider)
Oružje koje stoji više od 50 milijuna dolara i koje bi trebalo izazvati strah na Zapadu, šteta koju je prouzročilo bila je ne baš tako velika. Ne-nuklearni Orešnik izgleda kao skupi promašaj, piše The Kyiv Independent. (Index)
Stručnjak upozorava: Kibernetički kriminal sve više pogađa građane (HRT)
Spotify je u tjedan dana lansirao personalizirane podcastove, AI remikse s UMG-om i naraciju magazinskih članaka, sve se manje bavi streamingom glazbe (Bug)
Zagrepčani gledali hodača po žici iznad glavnog trga (Index)
Iznad aktivnog vulkana na Filipinima pao meteor, raspao se u atmosferi uz snažan bljesak i to u trenutku dok je vulkan izbacivao lavu (Večernji)
Nikad veće zarade i bonusi čelnih ljudi velikih hrvatskih kompanija čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi: najviše zarađuje Emil Tedeschi (32,5 tisuće eura bruto), iza njega Dalibor Ćubela (Zaba) s 31,300 eura… Najveći bonus isplaćen Marku Remenaru iz Adrisa, 472,300 eura (Danica)
Kinez objavio oglas za pastira, dobio više od 700 prijava: “Želim pobjeći iz grada i prestati se baviti teškim ljudima” (N1)
Hrvatska među 10 najboljih svjetskih destinacija za digitalne nomade (HRT)
Teheran i Washington signaliziraju da su blizu postizanja dogovora, Teheran: ‘Potpisat ćemo sporazum ako nam se oslobodi 24 milijarde dolara imovine’ (The Telegraph, Jutarnji)
Gradovi, savezne države i čitave zemlje uvode zabrane gradnje AI podatkovnih centara zbog straha od posljedica, a AI samo ubrzava revolt (Lider)
Za vikend ponovno nestabilnije, osobito u nedjelju, kad su izgledni pljuskovi u unutrašnjosti. S prvim danom lipnja izgledno je jače pogoršanje vremena i osjetni pad temperatura (N1, tportal)
Na hrvatskom tržištu danas djeluje više od 900 pekarskih poduzetnika, dok vodećih 25 kompanija drži oko 70 posto tržišta i ostvaruje približno 700 milijuna eura prihoda godišnje, najveći je zagrebački Mlinar (tportal)
Braća Sinković: Zbog lokvanja gotovo nemoguće veslati. Tomašević: Jezero nije očišćeno 40 godina (Nacional)
Ante Žigman novi je guverner HNB-a, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e (Večernji)
Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, dronova, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu, javlja POLITICO (Jutarnji)
Puknuo spremnik s 300.000 litara tekućine u tvornici u SAD-u. Ima mrtvih (Index)
Ugledni neurokirurg dr. Paladino kod Bolkovića: Nikad nisam osjećao strah prije operacije, u sali sam uvijek montirao zvučnike, svira rock, glazba opušta (HRT)
I u srijedu još većinom vruće, ali poslijepodne na kopnu nestabilno (HRT)
Nova knjiga o Alojziju Stepincu: Bio je žrtva Katoličke Crkve, ustaškog režima i dakako komunističke vlasti, no to ne isključuje ocjenu koju je izrekla ugledna teologinja: “Nitko nije bez grijeha, no Stepinčevi grijesi mnoge su stajali glave. Valja moliti za njegov pokoj vječni” (Nacional)