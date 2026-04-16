Peter Magyar u intervjuu za javnu televiziju poručio: Jedan od naših prvih koraka nakon formiranja vlade bit će ukidanje informativne službe ovog propagandnog medija (Index)
Novi šef slovenskog parlamenta: Održat ćemo referendum o napuštanju NATO-a (Index)
Novi francuski zakon o antisemitizmu kažnjavat će uspoređivanje Izraela s nacistima (Index)
Šušnjar najavio pad cijena goriva: “Očekuje se blaga korekcija na niže” (Index)
Toplinski stres uzrokuje znatno veći broj smrtnih slučajeva nego što službene statistike bilježe (tportal)
Najbolji ljetni festivali 2026: od Szigeta do skrivenih regionalnih dragulja: Ultra Europe u Splitu, Nova Rock, INmusic, SeaStar, Rocklive, Zagreb Beer Fest, KVART u bivšem kompleksu Varteksa… (Muzika)
Izraelska vojska objavila je da je jučer uništila oko 70 položaja Hezbolaha na jugu Libanona, Peking potvrdio podršku “dinamici mirovnih pregovora” na Bliskom istoku, Iran tvrdi da se 26 milijuna ljudi dobrovoljno javilo za vojnu službu (Jutarnji)
Ruske rakete pogodile ukrajinske gradove, najmanje 16 ljudi poginulo (HRT)
Kod Vinkovaca hitno sletio manji avion, okrenuo se naopačke. Pilot prebačen u bolnicu (Index)
USKOK opet u akciji, sad su taksisti na meti: Uhićeni radili s Uberom i Boltom, pao i “kralj taksista”, vlasnik tvrtke Malenica prijevoz (Jutarnji, Index)
Stadion u Kranjčevićevoj sve je bliže završetku gradnje, neki predlažu i ime koje bi mogao nositi, a spominje se i micanje ograde Tehničkog muzeja čime bi se otvorio prostor za uređenje novog trga na Trešnjevci (Poslovni)
FT: Iran bi već za otprilike dva tjedna mogao biti prisiljen značajno smanjiti proizvodnju nafte ako američka pomorska blokada uspije ozbiljno ograničiti izvoz, no u Teheranu vjeruju da mogu izdržati ekonomski pritisak dulje nego što administracija Donalda Trumpa može podnijeti visoke cijene energenata (Jutarnji)
Trump objavio AI sliku na kojoj ga grli Isus: “Meni se čini prilično lijepo!!!” (Index)
Meta predstavila Muse Spark, korak prema osobnoj superinteligenciji (Mreža)
Europska aplikacija za provjeru dobi kako bi se zaštitilo djecu od štetnih sadržaja na internetu tehnički je spremna i uskoro će biti dostupna korisnicima, objavila je von der Leyen (HRT)
Novo otkrivena molekula mogla bi promijeniti budućnost terapija za mršavljenje, objavio je Science Daily. Oponaša učinak suzbijanja apetita kakav imaju lijekovi poput Ozempica, ali bez mnogih neugodnih nuspojava (tportal)
Superval na turneji – Više bendova nego turista u Kninu i ‘šibanje’ u Šibeniku (Ravno do dna)
Unatoč blokadi, promet kroz Hormuški tjesnac se nastavlja, neki iranski brodovi prolaze bez problema (Index), to je zapravo test za Kinu? Najveći je kupac iranske nafte, provjerava koje posljedice ima blokada (DW)
Novi sastav mađarskog parlamenta u roku od 30 dana, Magyar se sastao s predsjednikom Mađarske i poručio mu da da ostavku (tportal)
Analiza – Može li plivajući PDV zaustaviti poskupljenja? Damir Novotny ne vidi potrebe za vladinim intervencijama: Europske su zemlje mahom smanjivale trošarine, ali nisu zadirale u marže i PDV. Njemačka potiče energetsku tranziciju, npr… (HRT)
Policija je jučer po nalogu USKOK-a izuzela dokumentaciju iz Hrvatskog judo saveza zbog sumnji u nepravilnosti u trošenju novca. Navodno potrošeno 2 tisuće eura za ljetovanje sina tajnika HOO-a u hotelu. Oglasili se i iz judo saveza (Index)
iPhone Fold mogao bi dovesti Apple među tri najveća proizvođača sklopivih mobitela (Bug)
SAD potjerao kineski tanker iz Hormuza. “Ovo nije viđeno od Kubanske krize” (Index), procurili dokumenti: Iran je koristio kineski špijunski satelit za ciljanje američkih baza (tportal)
Stvara se “europski NATO”, cilj nije stvoriti konkurenciju postojećem savezu, već osigurati nastavak odvraćanja Rusije, operativni kontinuitet i nuklearnu vjerodostojnost čak i ako Washington povuče svoje snage iz Europe (Index)
Prihodi od stranih turista rastu, ali hrvatski turizam realno gubi na snazi. Istodobno domaći građani sve više troše izvan granica zemlje (tportal)
Tomašević o dozvoli Hoda za život: Nije neuobičajeno pitati tko će nastupati kako bi se procijenilo je li površina dostatna, a moraju dostaviti i registraciju vozila koja smiju ući na Zrinjevac (Nacional)
Iron Maiden, Oasis i Wu-Tang Clan ušli u Rock and Roll kuću slavnih 2026. (Muzika)
Očekuje se da će blokada Hormuškog tjesnaca prekinuti gotovo cjelokupnu iransku pomorsku trgovinu i dovesti do zatvaranja naftnih polja u toj državi u roku od nekoliko tjedana, procurio povjerljivi dokument Iranske središnje banke: Prijeti nam krah (Jutarnji)
U Lutriji rat zbog milijuna za sponzorstva, prijete si i Plenkovićem (Index)
Odlazak Žinića iz jedne od najuspješnijih marketinških agencija, Bruketa: Falit će mi ‘Ž’ i ‘Ć’ u logotipu. Nikola i ja puno smo toga prošli zajedno (Poslovni)
Milanović na Klubu izvoznika: Hrvatska proizvodi i izvozi premalo (Lider)
Maloljetnom mladiću (17) koji je u nedjelju u kući u Šestinama s dva hica usmrtio 22-godišnjaka Županijski sud u Zagrebu odredio je istražni zatvor. Obojica su iz BiH, ubojica ne želi reći zašto ga je ubio (Index)
Traje blokada Hormuza. Dogovoreni novi pregovori SAD-a i Irana u Pakistanu? (Index)
Više od 10.000 ljudi u godinu dana ostalo bez zdravstvenog osiguranja: Ta greška će ih koštati 112 eura mjesečno (N1)
Otkazano više od 1.800 letova: Štrajk paralizirao Frankfurt i München (N1)
Magyar: Točno znam što se događa u Srbiji i kakve su veze postojale između Orbánove vlasti i Srbije koju vodi Vučić (N1, Jutarnji), Vučić uzvratio Magyaru: Nemaš ovlasti, istrage u Srbiji vodimo mi (tportal)
Za mjesec dana počinje Eurosong, kako Lelek stoji na kladionicama? Na 17. mjestu, trebale bi proći u finale (Index)
Što se krije iza Trumpove blokade Hormuškog tjesnaca? Najavljena pomorska blokada vjerojatno je i upozorenje Kini (DW)
Milanović izrazio žaljenje zato što je otkazao sastanak Procesa Brdo-Brijuni, no naglasio je da je bio primoran na to zbog pretjeranih izjava predsjednika Srbije (tportal)
Navijači NK Osijeka: Zanimljivo je nakon promjene vlasti u Mađarskoj gledati i budućnost kluba… Budite sigurni, NK Osijek neće propasti. Ovaj klub je proživio raznorazne sodome i gomore tijekom svoje povijesti… Neki best-case scenario bi naravno bio prodaja kluba nekome tko bi znao što sa njime učiniti. Nekome kome bi rezultat i uspjeh kluba bio glavna misija! Trenutnom vlasniku to nikad nije bio (Facebook Bijelo-plave birtije)
Kolaju snimke u kojoj srednjoškolci u Zagrebu bacaju neke predmete na automobile, nije sigurno je li to kamenje ili jaja… policija dobila prijave, riječ je o ugrozi u prometu (Jutarnji)
Nikola Žinić odlazi iz agencije Bruketa&Žinić&Grey (Poslovni)
Uskoro kreće blokada Hormuza, Britanci odbili Trumpa, papa odgovorio na teške uvrede američkog predsjednika (Jutarnji)
Višeslav Raos: Mađarska nije odbacila model koji je Orbán izgradio. Ona ga pokušava preoblikovati. Hoće li u tome uspjeti, ovisit će o tome može li nova koristiti moć da bi je ograničila. Ako uspije, Mađarska će postati primjer političke korekcije iznutra. Ako ne uspije, Orbánov sustav preživjet će, samo s novim upravljačem (tportal)
Gjenero: Razlog Orbanovog pada nije u kobasicama, kako neki kolege banaliziraju, već to što glavnina mađarskog političkog tijela nije mogla prihvatiti protueuropsku i prorusku politiku, Mađarska nije zemlja u kojoj postoji meka moć Rusije (Nacional)
Za Praznik rada u Zagrebu sviraju Orkestar ZET-a, Šlageristi, Pavel, Silente i Vesna Pisarović (Index)
Detaji horora u Velikoj Gorici: Majka ubila kćer tupim predmetom pa se bacila sa zgrade (Nacional)