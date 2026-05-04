Počeli su izvidi USKOK-a i u Hrvatskom olimpijskom odboru, doznaje Dnevnik.hr. Navodno se provjerava kako su tamo određeni ljudi trošili novac (Jutarnji)
U zagrebačkoj Mamutici živi više ljudi nego u 420 gradova i općina, procjenjuje se – manje od 5 tisuća (Index)
Kao najbolje kvartove za život u Zagrebu, ChatGPT istaknuo je Trešnjevku, Maksimir, Jarun (i Vrbane), Špansko (i Malešnicu) te Prečko, Knežiju i Voltino naselje. Obrazloženja možete pročitati ovdje (N1)
Tržiše nekretnina u 2025: Pada broj kupoprodaja, raste cijena, na obali troškovi stanovanja “pojedu” većinu plaće (Zgradonačelnik)
Wild Venture: šarmantna društvena igra s kartama koja skriva ozbiljan izazov (tportal)
Arijadnin labirint: Neobično umjetničko djelo smješteno na Siciliji (Journal)
SAD za pola godine čekaju parlamentarni izbori koji će pokazati u kojem bi smjeru mogao ići Trumpov drugi mandat – dok on očekuje pobjedu Republikanaca i nastavak podrške, pad popularnosti i eventualna pobjeda Demokrata mogla bi dovesti do njegovog opoziva (N1)
EU sankcionira ruske kripto mjenjačnice, stablecoine i CBDC (Lider)
Oscari mijenjaju pravila kako bi isključili umjetnu inteligenciju iz kategorija glume i scenarija, isto tako, glumci mogu biti nominirani u više kategorija (Ravno do dna)
Glazba sa šećernih ploča? Da, uskoro bi se gramofonske ploče mogle proizvoditi od šećerne trske (Green)
Projekt “Žrtve ratova i političkog nasilja u Hrvatskoj tijekom 20. stoljeća” provodit će se po čvrstim znanstvenim kriterijima, poručuju iz Hrvatskog instituta za povijest (N1)
Ruska tamna flota i izbjegavanje sankcija: Od veljače 2022. zapad je stotinama odluka pokušao odrezati Rusiju od globalnih financijskih tokova. Ona se prilagodila, reorganizirala i nastavila. Ne radi se propustima u provedbi već o sustavu toliko razgranatom i duboko ukorijenjenom u globalnu trgovinu da ga je nemoguće isključiti bez izazivanja svjetskog ekonomskog potresa (HRT)
Tehnološki sektor od početka godine ukinuo 100.000 radnih mjesta, najgore tek dolazi (Mreža)
Drama u Zagrebu: Crkva prekršila obećanje i opet se ubilježila na stanove 200 obitelji (Jutarnji)
Ratnom zločincu Ratku Mladiću odgođena odluka o liječenju u Srbiji, vraćen je u pritvor (Index)
Zaokružen lineup 15. izdanja RockLive festivala: Sviraju Zabranjeno pušenje, Mile Kekin, Baby Lasagna, a pridružili im se i Bolesna braća, Kawasaki 3p i Beetantone, uz druge izvođače (Muzika)
Turudić otkrio gdje se sve Vedran Pavlek skrivao: Prvo je bio u hotelu u Turskoj, ali mu nisu smjeli oduzeti putovnicu. Zatim je otišao za Dubai pa za Kazahstan, gdje se skrivao u privatnom stanu (Dnevnik)
EU od 1. 7. uvodi carine od tri eura za svaki predmet unutar paketa vrijednog manje od 150 eura koji stiže iz inozemstva (tportal)
Nedjelja će biti sunčana, ali od utorka stiže promjena, oblaci, kiša i blagi pad temperature (N1)
Milijan Brkić u Lici renta vilu za 1100 eura. Evo kako izgleda (24 sata)
U Austriji uhićen muškarac povezan s trovanjem dječje hrane (HRT)
Iran i SAD možda toleriraju zastoj u Hormuškom tjesnacu, ali cijenu će platiti ostatak svijeta (N1)
Nove cijene goriva od utorka: benzin skuplj za 5 centi, dizel pojeftinjuje za 6 (Index)
Europljani će možda morati preispitati svoje planove za ljetna putovanja, jer bi nestašica kerozina, izazvana blokadom Hormuškog tjesnaca, mogla natjerati zrakoplovne kompanije na povećanje cijena avionskih karata (DW)
Evo kako izgledaju zatvori u Kazahstanu: Obavlja nuždu, umiva se i jede u istoj prostoriji, trenutno je u jednom takvom Vedran Pavlek (Nacional)
Lelek oduševile na prvoj probi. Neki komentiraju da njihov nastup “mijenja ljude”, otkriveni i kostimi (Index)
LELEK otputovao ne Eurosong, danas prva proba (HRT)
HT preuzeo PRO-PING, želi daljnje širenje ultrabrze širokopojasne infrastrukture (Poslovni)
Najnovija su istraživanja pokazala kako je bolest jetre postala ‘tiha epidemija’ diljem Europe, s gotovo 300 tisuća preminulih svake godine, unatoč tome što se većina tih smrti može spriječiti. Povećanje poreza na alkohol, ranije otkrivanje i promjena navika mogli bi prepoloviti smrtne ishode (Jutarnji)
Uhićen Vedran Pavlek u Kazahstanu, čeka se izručenje (Index)
Izvori bliski međimurskom HDZ-u tvrde da ih je premijer ponizio s Boškom Ban i da će taj potez jako naštetiti stranci (Nacional)
Kupoprodaja nekretnina prošle je godine pala za gotovo 22 posto – i to s obzirom na cijene – ne čudi. Tako, na primjer, mladi par s ukupno dvije tisuće 400 eura prihoda, za kupovinu stana, od 60 kvadrata u Zagrebu mora izdvajati više od 40 posto primanja. Tržište usporava, a stanovanje postaje sve veći luksuz (N1)
Index Istrage: HOO u jednoj večeri ilegalno spiskao 161 tisuću naših eura
Plenković kritizirao je izostanak reakcija ključnih međunarodnih tijela na globalne krize velikih razmjera i Vijeće sigurnosti UN-a istaknuo kao primjer takve nefunkcionalnosti: “Ne izjašnjavaju se ni o čemu” (Index)
Maloljetni gejmeri poslali 220 prijetnji bombama. Sumnjiče ih za terorizam (Jutarnji, Index)