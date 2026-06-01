Američke snage izvele su zračne udare na iranske radarske sustave i zapovjedna mjesta za dronove, ovo je treće ozbiljno kršenje dogovorenog primirja (Index)
“Mali izlet u Iran” Donalda Trumpa, sudeći prema nacrtima mirovnih sporazuma, općenito se smatra porazom, piše The Guardian. Neki ga uspoređuju s Vijetnamom (Index), Predsjednik Irana Masud Pezeškijan navodno je poslao pismo ostavke vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju, objavio je Iran International, medij blizak iranskoj opoziciji. Vlasti u Teheranu odmah su demantirale taj izvještaj (tportal)
Djevojci i trojici mladića određen istražni zatvor zbog paljenja Lamborghinija (Index)
Luksuz na hrvatskim cestama: Porsche u padu, Bentley i Rolls-Royce rastu (Lider)
Festival europske kratke priče otvoren temom odnosa čovjeka i stroja (HRT)
Hrvatska po broju pušača u europskom vrhu (Danica)
Guardian: Trumpovi ljudi i opskurna tvrtka dobili milijarde za megaprojekt na Balkanu, blizu su dobivanja koncesije za izgradnju i upravljanje plinovodom preko Balkana, kojim bi se transportirao ukapljeni plin iz SAD-a kao zamjena za ruski (Index)
Prosvjedni skup protiv megafarme na Dravi. “Postat ćemo septička jama Europe”, u Donjoj Dubravi održan protestni koncert “Drava se ne trži”, nastupili Darko Rundek, Cinkuši… (HRT, Index)
Nakon vrućina dolazi zahlađenje: Fronta donosi grmljavinu, tuču i buru (N1)
U beogradskoj Areni održan je borilački spektakl FNC 31 koji je donio čak 11 mečeva i dvije borbe za pojas prvaka. Vrhunac večeri bio je dugoiščekivani okršaj za titulu u srednjoj kategoriji između prvaka Đanija Barbira i izazivača Aleksandra “Jokera” Ilića. Hrvatski borac obranio je pojas. S druge strane, Ivica Trušček nije uspio uzeti pojas Kamilu Kraski (Index)
Roboti, dronovi i daljinski upravljani tenkovi daju Ukrajini iznenadnu, premda krhku, prednost nad sporim i iscrpljenim ruskim agresorom (Index)
Jesu li privatni iznajmljivači i hoteli spustili cijene? N1 kažu da uglavnom jesu, premda su lipanjske i kolovoške cijene u hotelima ipak dodatno skočile
Neredi u Parizu nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka. Stotine uhićenih, električni bicikli u plamenu (Index)
Biciklistička staza Rail Ride od Brdovca prema slovenskoj granici mnogima je postala omiljena ruta bez automobila i gužve, no i dalje završava u šikari, bicilisti upozoravaju i na druge probleme (tportal)
Gorivo pojeftinjuje? Benzin za 2 centa, dizel za 3 (Dnevnik)
Medvedev optužio EU da je ušao u rat s Rusijom: Gotovo je s mirnim snom (tportal)
Božidar Kalmeta i Damir Kezele proglašeni krivima, Kalmeta će deset mjeseci morati odslužiti u zatvoru, dok mu je ostatak kazne uvjetovan rokom provjeravanja od četiri godine, mora platiti i oko 81 tisuću eura (Jutarnji)
Čak 320 eura za vožnju od 14 km: Isti taksist godinama ‘reže‘ putnike (Jutarnji)
Jedina pobjednica hrvatskog ‘Milijunaša‘ pojavila se u javnosti prvi put nakon 23 godine, tko se još sjeća Mire Bićanić? (Jutarnji)
Krvni test otkriva znakove Alzheimera desetljećima prije simptoma (HRT)
Iz Kremlja još nema službenog komentara o incidentu s dronom u Rumunjskoj, Putin je obavješten, Turska upozorava na eskalaciju nakon napada dronovima na brodove u Crnom moru, Rutte: NATO je spreman braniti svaki pedalj teritorija (Index)
Rat s Iranom ispraznio američke zalihe oružja. Obnova će trajati najmanje tri godine (Index)
Novinar koji je pokrenuo lavinu govori za N1: “Sarajevo Safari” prerasta u međunarodni skandal, uključeni Eurojust i više država (N1)
Alarmantan porast samoubojstava u ICE pritvorima, iako je Trump one koji čekaju deportaciju opisivao kao “najgore od najgorih”, sedmorica od desetorice nisu imali dosje o nasilnim kaznenim djelima u SAD-u (Index)
Jurčić: Europa u slabijoj poziciji, Trump koristi moć za vlastite interese (HRT)
Hrvatska obrtnička komora (HOK) protivi se najavljenim Vladinim mjerama kojima bi se značajno povećali doprinosi i porezna opterećenja za paušalne obrtnike (Poslovni)
Iako Ukrajinci ostvaruju sve veću prednost na bojištu, Rusi se regrupiraju. Ukrajina ima kvalitativnu prednost u bespilotnom ratovanju, ali Rusija zadržava kvantitativne prednosti na svim frontama (Index), dron udario u zgradu u Rumunjskoj, eksploziv je ruskog podrijetla (Index)
Razbijena mafijaška mreža koja je švercala kokain: Među uhićenima i hrvatski trgovac oružjem (tportal)
Zašto Porsche nije prodao Rimčev e-bike biznis u RH nego podijelio više od 100 otkaza? “Kada vam se operativna dobit, što se dogodilo Porsche grupi, sruši za više od 92 %, a povrat na prodaju padne na svega 1,1 %, prisiljeni ste braniti svoju bazu. Nitko ne kupuje laboratorij koji nema gotov, masovno profitabilan proizvod, tako da prodaja nije dolazila u obzir” (Netokracija)
Sin Matije Ljubeka kaže da svaki vikend strahuje od očeva ubojice. Marko Varžić ubio je 2000. godine slavnog kajakaša, jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena i još tri člana obitelji, vikendima izlazi na slobodu (Express, N1)
Stižu pretplate za WhatsApp, Facebook i Instagram: donose dodatne funkcije i AI, dok osnovne varijante ostaju besplatne (Bug)
Izvori: SAD i Iran postigli dogovor, potpisivanje Memoranduma o razumijevanju bio bi najznačajniji diplomatski proboj od početka rata, ali konačni sporazum koji se bavi Trumpovim nuklearnim zahtjevima i dalje bi zahtijevao daljnje intenzivne pregovore (Jutarnji)
„Glinu nećemo isušiti” – Pantheon će trošiti 30 posto godišnje struje Hrvatske, ali kućanstva neće ostati bez ničega… Trenutno se radi studija utjecaja na okoliš koja će definirati ekološke mjere koje projekt mora poštivati (Poslovni)
Nezavisni hrvatski sindikat podržao Vladine antiinflacijske mjere, posebice uvođenje poreza na ekstraprofit, ali i upozorio da se teret inflacije ne smije prebacivati na radnike kroz moguće zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru (Poslovni)
“Andromeda” naših eurovizijskih predstavnica debitirala na prestižnoj britanskoj ljestvici UK Official Singles Chart Top 100 te postala prva pjesma na hrvatskom jeziku koja se ikada našla među stotinu najslušanijih singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu (HRT)
Vlada odobrila novi KBC Osijek vrijedan 650 milijuna eura (Lider)