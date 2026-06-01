Izraelci ljuti zbog Trumpove odluke. Iran blokirao Hormuz i prekinuo kontakt sa SAD-om (Index)
Ruska vojska tijekom svibnja zauzela je samo 14 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija, što je najsporiji tempo napredovanja u posljednje tri godine, a napadi su im porasli za 37 posto (Jutarnji), analitičari upozoravaju na “financijski slom” Rusije (N1)
Istupio poduzetnik kojem su uništili Lamborghini, od njega htjeli iznuditi 7 milijuna eura, “Gospodičnu Anđelinu znam jer sam od njenog tate kupio projekt za dvije zgrade” (RTL Danas, Index)
Amerikanci tvrde da imamo najljepšu oazu na Mediteranu: ‘To je najzeleniji hrvatski otok’, priča o Mljetu (tportal)
Edward Norton izravni je potomak indijanske princeze Pocahontas, koja mu je 12. prabaka (Index, prije tri godine o tome pisao i tportal)
Američke snage izvele su zračne udare na iranske radarske sustave i zapovjedna mjesta za dronove, ovo je treće ozbiljno kršenje dogovorenog primirja (Index)
“Mali izlet u Iran” Donalda Trumpa, sudeći prema nacrtima mirovnih sporazuma, općenito se smatra porazom, piše The Guardian. Neki ga uspoređuju s Vijetnamom (Index), Predsjednik Irana Masud Pezeškijan navodno je poslao pismo ostavke vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju, objavio je Iran International, medij blizak iranskoj opoziciji. Vlasti u Teheranu odmah su demantirale taj izvještaj (tportal)
Djevojci i trojici mladića određen istražni zatvor zbog paljenja Lamborghinija (Index)
Luksuz na hrvatskim cestama: Porsche u padu, Bentley i Rolls-Royce rastu (Lider)
Festival europske kratke priče otvoren temom odnosa čovjeka i stroja (HRT)
Hrvatska po broju pušača u europskom vrhu (Danica)
Guardian: Trumpovi ljudi i opskurna tvrtka dobili milijarde za megaprojekt na Balkanu, blizu su dobivanja koncesije za izgradnju i upravljanje plinovodom preko Balkana, kojim bi se transportirao ukapljeni plin iz SAD-a kao zamjena za ruski (Index)
Prosvjedni skup protiv megafarme na Dravi. “Postat ćemo septička jama Europe”, u Donjoj Dubravi održan protestni koncert “Drava se ne trži”, nastupili Darko Rundek, Cinkuši… (HRT, Index)
Nakon vrućina dolazi zahlađenje: Fronta donosi grmljavinu, tuču i buru (N1)
U beogradskoj Areni održan je borilački spektakl FNC 31 koji je donio čak 11 mečeva i dvije borbe za pojas prvaka. Vrhunac večeri bio je dugoiščekivani okršaj za titulu u srednjoj kategoriji između prvaka Đanija Barbira i izazivača Aleksandra “Jokera” Ilića. Hrvatski borac obranio je pojas. S druge strane, Ivica Trušček nije uspio uzeti pojas Kamilu Kraski (Index)
Roboti, dronovi i daljinski upravljani tenkovi daju Ukrajini iznenadnu, premda krhku, prednost nad sporim i iscrpljenim ruskim agresorom (Index)
Jesu li privatni iznajmljivači i hoteli spustili cijene? N1 kažu da uglavnom jesu, premda su lipanjske i kolovoške cijene u hotelima ipak dodatno skočile
Neredi u Parizu nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka. Stotine uhićenih, električni bicikli u plamenu (Index)
Biciklistička staza Rail Ride od Brdovca prema slovenskoj granici mnogima je postala omiljena ruta bez automobila i gužve, no i dalje završava u šikari, bicilisti upozoravaju i na druge probleme (tportal)
Gorivo pojeftinjuje? Benzin za 2 centa, dizel za 3 (Dnevnik)
Medvedev optužio EU da je ušao u rat s Rusijom: Gotovo je s mirnim snom (tportal)
Božidar Kalmeta i Damir Kezele proglašeni krivima, Kalmeta će deset mjeseci morati odslužiti u zatvoru, dok mu je ostatak kazne uvjetovan rokom provjeravanja od četiri godine, mora platiti i oko 81 tisuću eura (Jutarnji)
Čak 320 eura za vožnju od 14 km: Isti taksist godinama ‘reže‘ putnike (Jutarnji)
Jedina pobjednica hrvatskog ‘Milijunaša‘ pojavila se u javnosti prvi put nakon 23 godine, tko se još sjeća Mire Bićanić? (Jutarnji)
Krvni test otkriva znakove Alzheimera desetljećima prije simptoma (HRT)
Iz Kremlja još nema službenog komentara o incidentu s dronom u Rumunjskoj, Putin je obavješten, Turska upozorava na eskalaciju nakon napada dronovima na brodove u Crnom moru, Rutte: NATO je spreman braniti svaki pedalj teritorija (Index)
Rat s Iranom ispraznio američke zalihe oružja. Obnova će trajati najmanje tri godine (Index)
Novinar koji je pokrenuo lavinu govori za N1: “Sarajevo Safari” prerasta u međunarodni skandal, uključeni Eurojust i više država (N1)
Alarmantan porast samoubojstava u ICE pritvorima, iako je Trump one koji čekaju deportaciju opisivao kao “najgore od najgorih”, sedmorica od desetorice nisu imali dosje o nasilnim kaznenim djelima u SAD-u (Index)
Jurčić: Europa u slabijoj poziciji, Trump koristi moć za vlastite interese (HRT)
Hrvatska obrtnička komora (HOK) protivi se najavljenim Vladinim mjerama kojima bi se značajno povećali doprinosi i porezna opterećenja za paušalne obrtnike (Poslovni)