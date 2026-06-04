Europski parlament traži obustavu isplata EU novca za Vučićevu vlast u Srbiji zbog nazadovanja u vladavini prava i nepoštivanja europskih standarda (Jutarnji)
Dojava o bombi u zagrebačkim trgovačkim centrima: Svi su bili evakuirani (tportal)
Jeste li i vi naletjeli na pjesmu “Sjela baba u balon” na društvenim mrežama? Index objašnjava kako je riječ o dječjoj brojalici koja je u AI izdanju trenutno popularna na TikToku
Međimurski župan Matija Posavec izjavio je da ne planira podnijeti ostavku nakon što je osuđen na zatvor: “Presuda dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu” (N1)
Nije svako zaboravljanje nužno početak Alzheimera, na kognitivni pad upućuje i rastresenost ili promjene u ponašanju i osobnosti, razdražljivost… no, mozak za prevenciju treba vježbati: korisne su društvene igre, rješavanje križaljki, čitanje… (HRT)
Ukrajinske snage posljednjih tjedana znatno su pojačale napade dronovima na prometnice koje povezuju Rusiju s anektiranim Krimom, a posljedice se već osjećaju u civilnoj opskrbi tog poluotoka, na meti cisterne s gorivom i teretni kamioni (tportal)
Poruka iz Milanovićevog ureda: Plenković bi povećavao broj zastupnika iz dijaspore. Ništa od toga! (N1)
Bujice paralizirale Split, BMW ostao zarobljen u potopu: ‘Ne vidimo ništa pred sobom!’ (tportal)
Bear Stone Festival objavio puni lineup i satnicu: četiri dana stoner rocka, psihodelije i DIY scene na Mrežnici (Muzika)
Kobila usmrtila veterinara kod Križevaca tijekom zahvata obrade kopita, udarila ga stražnjom nogom u prsni koš (Jutarnji)
Međimurski župan Posavec osuđen je za primanje mita, i to na godinu i 8 mjeseci zatvora: presuda je djelomično uvjetna, što znači da 9 mjeseci mora izvršiti (Jutarnji)
Stigla osveta za Kijev: Naftni terminal u Sankt Peterburgu našao se pod udarom u ranim jutarnjim satima, baš na dan kada se tamo održava Međunarodni ekonomski forum (Jutarnji), Rusi oborili desetke dronova (tportal)
SAD napao strateški otok, eksplozije u Kuvajtu i Bahreinu. Iran: Tek smo počeli (Index)
Bogaćanje obitelji bivšeg mađarskog premijera pod povećalom: Kompanije povezane s Orbanovom djecom i njegovim ocem isplatile su ukupno 64,15 milijuna eura kroz dividende tijekom 16 godina njegove vlasti (Poslovni)
HZMO prodaje stanove u Pakracu, najjeftiniji 6580 eura, najskuplji 30800 (tportal)
SpaceX planira prikupiti 75 milijardi dolara u svojoj inicijalnoj javnoj ponudi dionica (IPO) prodajom 555,6 milijuna dionica (HRT)
U noćašnjim ruskim napadima projektilima i dronovima diljem Ukrajine poginulo je najmanje 18 ljudi, među kojima je i dvoje djece, riječ je o jednom od najžešćih napada Moskve posljednjih mjeseci, a ciljani su civilna infrastruktura i energetski objekti (BBC, Index)
Zbog rušenja Vjesnikova nebodera zatvara se Slavonska. Nema obilaznog koridora (Index)
U Njemačkoj živi najviše ljudi u siromaštvu od 2020. godine. Posebno su pogođeni samohrani roditelji, osobe koje žive same i stariji (DW)
Markovina: Hrvati u BiH nestaju, a HDZ ne odgovara zašto. Herceg-Bosna je nemoguća, ali ideja nije nestala (N1)
HRT predstavio ekipu koja će pratiti Svjetsko prvenstvo (Jutarnji)
Izraelci ljuti zbog Trumpove odluke. Iran blokirao Hormuz i prekinuo kontakt sa SAD-om (Index)
Ruska vojska tijekom svibnja zauzela je samo 14 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija, što je najsporiji tempo napredovanja u posljednje tri godine, a napadi su im porasli za 37 posto (Jutarnji), analitičari upozoravaju na “financijski slom” Rusije (N1)
Istupio poduzetnik kojem su uništili Lamborghini, od njega htjeli iznuditi 7 milijuna eura, “Gospodičnu Anđelinu znam jer sam od njenog tate kupio projekt za dvije zgrade” (RTL Danas, Index)
Amerikanci tvrde da imamo najljepšu oazu na Mediteranu: ‘To je najzeleniji hrvatski otok’, priča o Mljetu (tportal)
Edward Norton izravni je potomak indijanske princeze Pocahontas, koja mu je 12. prabaka (Index, prije tri godine o tome pisao i tportal)
Američke snage izvele su zračne udare na iranske radarske sustave i zapovjedna mjesta za dronove, ovo je treće ozbiljno kršenje dogovorenog primirja (Index)
“Mali izlet u Iran” Donalda Trumpa, sudeći prema nacrtima mirovnih sporazuma, općenito se smatra porazom, piše The Guardian. Neki ga uspoređuju s Vijetnamom (Index), Predsjednik Irana Masud Pezeškijan navodno je poslao pismo ostavke vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju, objavio je Iran International, medij blizak iranskoj opoziciji. Vlasti u Teheranu odmah su demantirale taj izvještaj (tportal)
Djevojci i trojici mladića određen istražni zatvor zbog paljenja Lamborghinija (Index)
Luksuz na hrvatskim cestama: Porsche u padu, Bentley i Rolls-Royce rastu (Lider)
Festival europske kratke priče otvoren temom odnosa čovjeka i stroja (HRT)
Hrvatska po broju pušača u europskom vrhu (Danica)