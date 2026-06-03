Stigla osveta za Kijev: Naftni terminal u Sankt Peterburgu našao se pod udarom u ranim jutarnjim satima, baš na dan kada se tamo održava Međunarodni ekonomski forum (Jutarnji), Rusi oborili desetke dronova (tportal)
SAD napao strateški otok, eksplozije u Kuvajtu i Bahreinu. Iran: Tek smo počeli (Index)
Bogaćanje obitelji bivšeg mađarskog premijera pod povećalom: Kompanije povezane s Orbanovom djecom i njegovim ocem isplatile su ukupno 64,15 milijuna eura kroz dividende tijekom 16 godina njegove vlasti (Poslovni)
HZMO prodaje stanove u Pakracu, najjeftiniji 6580 eura, najskuplji 30800 (tportal)
SpaceX planira prikupiti 75 milijardi dolara u svojoj inicijalnoj javnoj ponudi dionica (IPO) prodajom 555,6 milijuna dionica (HRT)
U noćašnjim ruskim napadima projektilima i dronovima diljem Ukrajine poginulo je najmanje 18 ljudi, među kojima je i dvoje djece, riječ je o jednom od najžešćih napada Moskve posljednjih mjeseci, a ciljani su civilna infrastruktura i energetski objekti (BBC, Index)
Zbog rušenja Vjesnikova nebodera zatvara se Slavonska. Nema obilaznog koridora (Index)
U Njemačkoj živi najviše ljudi u siromaštvu od 2020. godine. Posebno su pogođeni samohrani roditelji, osobe koje žive same i stariji (DW)
Markovina: Hrvati u BiH nestaju, a HDZ ne odgovara zašto. Herceg-Bosna je nemoguća, ali ideja nije nestala (N1)
HRT predstavio ekipu koja će pratiti Svjetsko prvenstvo (Jutarnji)
Izraelci ljuti zbog Trumpove odluke. Iran blokirao Hormuz i prekinuo kontakt sa SAD-om (Index)
Ruska vojska tijekom svibnja zauzela je samo 14 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija, što je najsporiji tempo napredovanja u posljednje tri godine, a napadi su im porasli za 37 posto (Jutarnji), analitičari upozoravaju na “financijski slom” Rusije (N1)
Istupio poduzetnik kojem su uništili Lamborghini, od njega htjeli iznuditi 7 milijuna eura, “Gospodičnu Anđelinu znam jer sam od njenog tate kupio projekt za dvije zgrade” (RTL Danas, Index)
Amerikanci tvrde da imamo najljepšu oazu na Mediteranu: ‘To je najzeleniji hrvatski otok’, priča o Mljetu (tportal)
Edward Norton izravni je potomak indijanske princeze Pocahontas, koja mu je 12. prabaka (Index, prije tri godine o tome pisao i tportal)
Američke snage izvele su zračne udare na iranske radarske sustave i zapovjedna mjesta za dronove, ovo je treće ozbiljno kršenje dogovorenog primirja (Index)
“Mali izlet u Iran” Donalda Trumpa, sudeći prema nacrtima mirovnih sporazuma, općenito se smatra porazom, piše The Guardian. Neki ga uspoređuju s Vijetnamom (Index), Predsjednik Irana Masud Pezeškijan navodno je poslao pismo ostavke vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju, objavio je Iran International, medij blizak iranskoj opoziciji. Vlasti u Teheranu odmah su demantirale taj izvještaj (tportal)
Djevojci i trojici mladića određen istražni zatvor zbog paljenja Lamborghinija (Index)
Luksuz na hrvatskim cestama: Porsche u padu, Bentley i Rolls-Royce rastu (Lider)
Festival europske kratke priče otvoren temom odnosa čovjeka i stroja (HRT)
Hrvatska po broju pušača u europskom vrhu (Danica)
Guardian: Trumpovi ljudi i opskurna tvrtka dobili milijarde za megaprojekt na Balkanu, blizu su dobivanja koncesije za izgradnju i upravljanje plinovodom preko Balkana, kojim bi se transportirao ukapljeni plin iz SAD-a kao zamjena za ruski (Index)
Prosvjedni skup protiv megafarme na Dravi. “Postat ćemo septička jama Europe”, u Donjoj Dubravi održan protestni koncert “Drava se ne trži”, nastupili Darko Rundek, Cinkuši… (HRT, Index)
Nakon vrućina dolazi zahlađenje: Fronta donosi grmljavinu, tuču i buru (N1)
U beogradskoj Areni održan je borilački spektakl FNC 31 koji je donio čak 11 mečeva i dvije borbe za pojas prvaka. Vrhunac večeri bio je dugoiščekivani okršaj za titulu u srednjoj kategoriji između prvaka Đanija Barbira i izazivača Aleksandra “Jokera” Ilića. Hrvatski borac obranio je pojas. S druge strane, Ivica Trušček nije uspio uzeti pojas Kamilu Kraski (Index)
Roboti, dronovi i daljinski upravljani tenkovi daju Ukrajini iznenadnu, premda krhku, prednost nad sporim i iscrpljenim ruskim agresorom (Index)
Jesu li privatni iznajmljivači i hoteli spustili cijene? N1 kažu da uglavnom jesu, premda su lipanjske i kolovoške cijene u hotelima ipak dodatno skočile
Neredi u Parizu nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka. Stotine uhićenih, električni bicikli u plamenu (Index)
Biciklistička staza Rail Ride od Brdovca prema slovenskoj granici mnogima je postala omiljena ruta bez automobila i gužve, no i dalje završava u šikari, bicilisti upozoravaju i na druge probleme (tportal)
Gorivo pojeftinjuje? Benzin za 2 centa, dizel za 3 (Dnevnik)